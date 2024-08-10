柯基犬狂討摸一停下就「嗷嗚」抱怨　阿嬤拍「投訴影片」告狀

記者李依融／綜合報導

柯基犬巧樂茲超愛摸摸，這天牠去阿公阿嬤家住，奴才卻在半夜收到「投訴影片」，原來是巧樂茲一直討摸，阿公阿嬤手一停牠就生氣，一秒都不讓人休息。

小紅書@愛吃肉肉的巧樂茲分享，巧樂茲超級愛摸摸，平時奴才工作時，都由疼愛牠的阿公阿嬤照顧，但奴才也因此經常收到「投訴影片」，只見阿嬤摸著巧樂茲，手一停金孫就「嗚～」抗議，阿嬤忍不住說，「你看你們家這個寶貝，一刻不能停的一直要摸喔，一秒都不能停喔！」

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▲巧樂茲非要摸摸，不然會一直抱怨。（圖／翻攝自小紅書@愛吃肉肉的巧樂茲）



奴才決定自己試試看，這天他摸摸巧樂茲，一停下來巧樂茲就「嗯～」、「嗚～」、「嗷～」、「嗚～～汪！」各種抱怨，奴才只好承認「真的養到惡霸啦」。而這可愛的惡霸真的超級撒嬌，有時阿公不抱抱，牠會一而再再而三黏到對方身上，有一次天氣太熱沒帶牠出門，牠氣得狼嚎抱怨，超級通人性。

▲巧樂茲會用各種姿勢討摸摸。（圖／翻攝自小紅書@愛吃肉肉的巧樂茲）

網友看到巧樂茲的極致撒嬌需求，也覺得又好氣又好笑，「可以送到狗狗咖啡廳上班，這態度肯定能成為業績冠軍」、「我家狗狗如果沒得到摸摸，就會用嘴巴去頂手逼你摸牠」’「我家柯基連我在上廁所都逼我摸摸」、「我家的狗狗知道我忙沒空，就會去吵我媽非得摸牠。」

▲網友笑說巧樂茲可以去狗狗咖啡廳打工。（圖／翻攝自小紅書@愛吃肉肉的巧樂茲）