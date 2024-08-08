8月8日國際貓咪日　新北市猴硐貓公所發行「愛貓公民證」

▲每年的8月8日除了是父親節也是國際貓咪日。（圖／新北市動保處提供）

記者闕雁琳／綜合報導

猴硐車站旁的「猴硐貓村」是新北市有名觀光景點之一，曾獲CNN推薦為全球六大賞貓景點。新北市動保處今年4月在貓村成立「猴硐貓公所」，服務照顧172隻貓，由於猴硐貓村遊客眾多，為了宣導正確友善貓咪的互動方式，避免民眾過度驚擾貓咪，除了以智慧公布欄宣傳外，今年國際貓咪日，貓公所獨家設計「愛貓公民證」貼紙，8月8日起到貓公所閱讀「友善貓咪5守則」並簽名同意遵守約定，即可獲得由貓公所頒發之公民證貼紙與限量黑貓陶瓷杯墊（數量有限送完為止）。

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▲▼遊客8月8日到貓公所閱讀「友善貓咪5守則」並簽名同意遵守約定，可獲得貼紙。（圖／新北市動保處提供）

動保處表示，貓公所早期為猴硐車站台鐵舊宿舍，去年進行室內外整修，提升認養小棧環境和貓村亮點。現在貓公所屋頂有亮眼貓公仔，室外草皮貓足跡意象，室內外布置貓咪遊具並種植貓咪喜愛的貓薄荷。也邀集志工服務一起照顧當地貓咪，每日巡村觀察貓咪狀況，並提供醫療救援服務。今年邀請台灣防止虐待動物協會進駐貓公所，推廣貓咪認養小站。

▲▼貓公所在今年國際貓咪日獨家設計「愛貓公民證」貼紙。（圖／新北市動保處提供）

動保處指出，8月8日國際貓咪日當天，也請獸醫師為貓咪免費施打狂犬病預防針與晶片的服務。另外，為歡迎外國遊客蒞臨觀光，愛貓公民證亦有中英日韓等四國語言版本，邀請各國遊客共同成為國際愛貓好公民。「友善貓咪5守則」:飼養貓咪「領養不棄養」、飼主基本責任「晶片施打、絕育、疫苗施打」、接近貓咪「勿大聲喧譁、追趕」、參訪貓村「垃圾不落地」、「乾淨餵食」預防蚊蟲與污染。

▲限量黑貓陶瓷杯墊。（圖／新北市動保處提供）

新北市動保處表示，貓公所開放時間為每日9時至18時，歡迎民眾前往參觀及到貓公所認養小棧認養貓咪，也呼籲民眾一同維護貓村環境，隨手帶走垃圾勿留置原地，避免貓隻誤食及造成環境髒亂。