馬拒跳她痛哭　德國現代五項選手再參賽：在巴黎奧運和解

▲吉勒肯爆哭一幕讓許多人印象深刻。（圖／路透）



記者李依融／綜合報導

2020東京奧運現代五項馬術中，德國選手史勒(Annika Schleu)因馬匹拒跳4次，在馬背上崩潰大哭，這個畫面深深烙印在許多人腦海。2024巴黎奧運史勒再次參賽，於婚後隨夫姓改名為吉勒肯(Annika Zillekens)，她原本打算在東京奧運後退役，然而最後她決定「在奧運中尋求和解」。

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▲聖男孩在比賽中4次拒跳。（圖／路透）

▲聖男孩不願配合，讓吉勒肯馬術分數掛蛋。（圖／達志影像／美聯社）

現代五項(Modern Pentathlon)中的馬術項目選手需要在賽前20分鐘抽選馬匹，隨後便開始障礙賽，2020東京奧運時吉勒肯抽到馬匹聖男孩(Saint boy)，然而聖男孩不願合作頻頻拒跳，造成原本的領先優勢化為烏有，讓她無助地在馬背上痛哭，最後馬術成績掛蛋，從原本的第一名掉到第31名。而場邊的教練雷斯納(Kim Raisner)不斷吆喝著「打牠！」，甚至還真的出拳，直接被趕出場外。

▲吉勒肯成績從第一名掉到31名，讓她非常難過。（圖／路透）

此事引起國際間對於馬匹福祉的關注，在輿論壓力下，國際現代五項總會(UIPM)決議在2024巴黎奧運後取消馬術項目，改由障礙賽跑取代，因此巴黎奧運也成了最後一屆有馬術的現代五項。

吉勒肯在東京奧運後結婚，並改為夫姓，丈夫為德國男子現代五項選手Christian Zillekens。吉勒肯在接受德國體育媒體採訪時表示，東京奧運的失敗與輿論，許多人認為她是虐待動物者，這讓她感到難過且名譽受損，原本她打算在東京奧運後便退役，但最終希望在巴黎奧運尋求和解，「擔任運動員10多年來，奧運一直激勵著我，我承認那次事件是我人生故事的一部份，而它不一定是最美麗的。」

▲吉勒肯表示，巴黎奧運將是她的最後一場比賽。（圖／翻攝自巴黎奧運官網）

吉勒肯從2012年倫敦奧運便參與現代五項，當時獲得第26名，2016里約奧運獲得第4名與獎牌擦身，2020東京奧運則以第31名作收，她宣布本屆巴黎奧運將是她最後一場賽事，之後將正式退休，而讓她決心參賽的其中原因還有，這是最後一場「經典現代五項」的比賽，從2028洛杉磯奧運開始，馬術項目將從現代五項移除。

現代五項源於拿破崙時代陸軍單兵作戰的技能，19世紀時法國一名騎兵接獲快馬傳遞信件的任務，當時他經歷了與敵人擊劍、擊斃敵軍、長途奔跑與游泳，才將信件送達。現代五項在1912年加入奧運，包括擊劍、200公尺自由式游泳、馬術與跑步加射擊(Laser-run)5個項目。

巴黎奧運現代五項將於台灣時間8日下午5時展開，女子項目為8日晚間8時30分的擊劍排名賽，馬術、擊劍、游泳與跑步射擊決賽將在11日下午5時舉行。

▲現代五項中第一個項目為擊劍。（圖／路透）



▲現代五項需要在比賽前20分鐘抽選馬匹。（圖／路透）

▲現代五項包含200公尺自由式游泳。（圖／路透）



▲現代五項中跑步加射擊項目。（圖／路透）