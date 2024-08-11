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吉勒肯東奧騎到拒跳馬爆哭　最後一戰巴黎奧運結果出爐

Annika Zillekens巴黎奧運現代五項。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉勒肯在巴黎奧運現代五項馬術有25分罰分，包括超時與掉杆。（圖／達志影像／美聯社）

 （20240811晚上9時更新：吉勒肯因英國選手Kate French生病退賽，而遞補進決賽。）

記者李依融／綜合報導

德國現代五項選手吉勒肯(Annika Zillekens)東京奧運時在馬匹上情緒失控，在巴黎奧運「最後一戰」希望得到和解，她在預賽中排名第十名，但因英國選手法蘭奇(Kate French)退賽而遞補進決賽。預賽馬術項目中，她被罰25分，包括超時與掉杆的罰分。

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▲▼德國女子現代五項選手史勒（Annika Schleu）馬術項目因馬匹不願配合導致成績掛零。（圖／路透）

▲吉勒肯東京奧運時在馬背上崩潰，馬兒的表情被做成各種梗圖。（圖／路透）

現代五項緣起於拿破崙時代單兵作戰的技能，包括擊劍、200公尺自由式、馬術與跑步加射擊(Laser-run)5個項目，其中馬術為現場抽選馬匹，培養感情20分鐘後便直接進行馬術障礙賽。東京奧運時吉勒肯抽到馬兒聖男孩(Saint boy)，然而聖男孩在比賽中4次拒跳，還被拍下迷之笑臉，讓原本積分排名第一的吉勒肯在馬背上痛哭情緒失控，而教練雷斯納(Kim Raisner)則在場邊大喊「打牠！」，甚至出手揍了一拳，立刻被趕出場。吉勒肯的馬術成績以0分做收，名次也從第一名掉到第三十一名。

▲▼德國女子現代五項選手史勒（Annika Schleu）馬術項目因馬匹不願配合導致成績掛零。（圖／達志影像／美聯社）

▲聖男孩4次拒跳，讓吉勒肯的馬術0分做收。（圖／達志影像／美聯社）

此次事件引起輿論熱烈討論，國際現代五項總會(UIPM)決議在2024巴黎奧運後取消馬術項目，改為障礙賽跑，因此今年也是最後一次能見到有馬術的現代五項。

34歲的吉勒肯在東京奧運後被指為動物虐待者，還曾收到死亡威脅，讓她一度陷入低潮，原本打算就此退役，然而在奧運中比賽一直是支持她的動力，因此最終她決定「最後一次嘗試奧運」，希望在巴黎奧運中得到和解，「對我從精神上來說，在巴黎結束比賽東京結束更好。」

Annika Zillekens巴黎奧運現代五項。（圖／路透）

▲吉勒肯在巴黎奧運中順利完成馬術項目。（圖／路透）

Annika Zillekens巴黎奧運現代五項。（圖／路透）

▲吉勒肯希望在巴黎奧運中最後參賽，與過去的陰霾和解。（圖／路透）

吉勒肯法國時間10日的現代五項預賽中排名A組第十名，馬術項目被罰分25分，其中8分為超時，17分則是掉杆罰分。現代五項預賽分為A、B兩組，取每組前9名晉級決賽，吉勒肯原本以2分之差與決賽門票擦身，最終因東京奧運金牌選手法蘭奇因病退賽，而遞補進決賽。她表示，「我很喜歡現代五項的馬術項目，但眾所周知是時候改變了，我想新的一代能很好地適應新的比賽模式。」她也提到很高興能在一個時代結束、新時代結束前退役。

Annika Zillekens巴黎奧運現代五項。（圖／路透）

▲吉勒肯在擊劍項目中出賽。（圖／路透）

吉勒肯在東京奧運時姓氏為史勒(Annika Schleu)，去年與德國男子現代五項選手Christian Zillekens結婚後改為夫姓吉勒肯。她在倫敦奧運第一次參賽，獲得第26名，里約奧運時獲得第4名，東京奧運則是第31名。

吉勒肯在決賽中馬術項目中無罰分過關，最終排名為第15名，為奧運選手生涯畫上句點。巴黎奧運現代五項女子組最終結果，匈牙利選手歌雅斯(Michelle Gulyas)獲得金牌、法國選手克洛薇(Elodie Clouvel)獲得銀牌，銅牌則是南韓選手成承民。

Annika Zillekens巴黎奧運現代五項。（圖／路透）

▲吉勒肯的射擊加跑步項目，編號為13。（圖／路透）

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★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 巴黎奧運現代五項馬術Annika Zillekens聖男孩

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