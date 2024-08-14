馬來貘寶寶名字出爐！　「莉姆路」當媽媽跟屁蟲學吃菜游泳

▲大家好我叫做莉姆路喔！（圖／台北市立動物園提供）



記者李依融／綜合報導

馬來貘「貘莉」的新生寶寶將滿月，台北市立動物園公布寶寶名叫「莉姆路」，透過網路票選，由保育員發想的「莉姆路」以3547票獲得大家青睞。

貘莉7月15日誕下一仔，是離世馬來貘「貘克」的遺腹子，台北市立動物園在網路上舉辦徵名和票選活動，許多民眾發揮創意提名，例如結合爸爸媽媽名字的「莉克」，還有各種諧音梗，包括每天可以呼喚小貘「Good Morning」的「貘寧、貘鈴」，還有日語諧音「貘多」等，在幾番競爭彼此拉票的戰果下，由4組命名進入決選。

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▲大家好我叫做莉姆路喔！（圖／台北市立動物園提供）



入選的4個名字有可以和媽媽「貘莉」、姐姐「貘花豆」組成下午茶系列的「茉莉花茶」、「貘茶」，還有希望小貘每天睡飽的「貘睏霸」，以及期許小貘優秀平安的「貘範生」。保育員也提出發想，依慣例沿用媽媽名字的最後一字「莉」，聯想日本輕小說與漫畫的主角名字而取名「莉姆路」，期許小貘帶著「莉姆路」這個可愛的名字過著無憂無慮的自在生活。

經過網路票選，「莉姆路」以3547票獲得第一名，「貘茶」則獲得3209票、「貘睏霸」獲得1796票、「貘範生」獲得941票。

▲莉姆路目前仍在後場當「媽媽跟屁蟲」！（圖／台北市立動物園提供）

莉姆路和媽媽貘莉目前還待在熱帶雨林區的室內區域生活，當保育員換好室內活動場水池的水讓貘莉泡泡澡，莉姆路總會踩著輕快的步伐隨著媽媽跳下水，而貘莉運動完之後吃起地瓜葉的時候，寶寶也會跟著吃幾口。

至於莉姆莉何時亮相，保育員最近開始試著讓母子倆到戶外活動場探索、減敏，但莉姆路目前還沒有機會在戶外水池展現牠練習游泳的成果，而是好奇地到處走動嗅聞、輕咬植物。馬來貘寶寶大約2個多月後就會開始慢慢換毛，半年左右就會完全換成黑白毛色。等到莉姆路對戶外環境熟悉、能安心地在外活動，大家就有更多機會看見貘莉親子檔了。

▲莉姆路的花襯衫大概2個多月就會慢慢換毛，變成黑白配色！（圖／台北市立動物園提供）