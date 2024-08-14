寵物美容被問「可以洗3隻獅子嗎？」以為開玩笑　看照片怕爆

▲店家請飼主傳照片要和美容師確認，結果收到讓他們超震驚的照片。（圖／翻攝自小紅書@WAGGIN TAILS寵物精品店）



記者李依融／綜合報導



來自大陸的美容師在杜拜開了寵物美容院，這天她接到客人打電話問「能不能幫3隻獅子洗澡」，美容師早就對「貓咪說成獅子」的玩笑習以為常，便請對方先傳照片，沒想到收到的照片真的是獅子，3頭貨真價實的獅子。

這家開在杜拜的寵物店在當地小有名氣，平常也分享許多幫狗狗、貓咪洗澡剪毛的影片，得到許多飼主好評，這天老闆娘接獲電話，對方問「可不可以幫3隻獅子洗澡」，她原以為對方是開玩笑，便先請對方傳照片來，沒想到是真的獅子，飼主還站在2頭獅子中間合影！老闆娘在小紅書上分享這次奇葩的經驗，「為啥要訂給獅子洗澡呀？是獅子到飯點了嗎？」。

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▲飼主還站在獅子中間合照。（圖／翻攝自小紅書@WAGGIN TAILS寵物精品店）



網友見到這神奇的預約也瞠目結舌，「請問你們有一次性員工嗎？」、「快確認！開直播！要看你洗獅子！」、「你這一單接了洗得好，後面好多土豪家的獅子黑豹老虎都等這給你洗，這潑天的富貴要接住啊！」、「為什麼要找你給獅子洗澡？上一個給他家獅子洗澡的人呢？！」、「你就猜猜他們為什麼要找下一個美容師嘛」。

老闆娘本身領養了4隻狗狗，相當喜歡小動物，不過她回覆網友，當下她就婉拒了接單，「不洗，洗完了明天店裡燒(少)一位美容師」、「別等了，這我們沒有要洗啊！」、「沒有過程，我們的回答是不洗哈哈哈哈。」。

▲最後老闆娘婉拒了洗獅子的請求。（圖／翻攝自小紅書@WAGGIN TAILS寵物精品店）