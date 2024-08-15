陳念琴回國「好想念超能量！」　她常跟灰色垂耳兔兒子聊天

記者李依融／綜合報導

台灣拳擊選手陳念琴從巴黎奧運光榮歸國，直呼最想念的除了家人還有「超能量」，那就是他心愛的兔兒子。超能量是一隻灰色的垂耳兔，陳念琴偶爾會帶牠放風，若遇到需要出國比賽，就會讓超能量暫住寵物旅館，或交由家人照顧。

陳念琴去年4月迎接了心愛的超能量，她曾說跟兔兔說話、帶兔兔野餐，讓高張力的訓練生活有了更多放鬆。陳念琴平常會帶超能量去綠地跑跑，杭州亞運期間她將兔兔安置在寵物旅館，也不斷關心寶貝兒子過得好不好，看得出對超能量十分疼愛。

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▲陳念琴心愛的兔兒子「超能量」。（圖／翻攝自陳念琴臉書）

陳念琴在巴黎奧運獲得拳擊66公斤組銅牌，13日返台維持一如既往的超歡樂正能量，被問到最想念台灣的什麼，她立刻說，「最想念家人還有我的超能量！」她表示返台休息後，將會繼續準備下屆亞運、奧運，希望再擦亮獎牌顏色，以金牌為目標。

▲陳念琴在國外比賽期間，也很關心兔兒子的生活。（圖／翻攝自陳念琴臉書）

陳念琴在2019年備戰東京奧運期間罹患淋巴癌，然而她邊做化療邊訓練，砥礪自己不輕易放棄，東京奧運她止步八強，然而賽後才公布抗癌的過程，令許多人敬佩又心疼，如今帶著如太陽般的正能量奪下奧運獎牌，將這份對生命的熱愛繼續鼓舞更多人。

▲陳念琴用超有活力的正能量鼓舞許多人。（圖／記者林敬旻攝）