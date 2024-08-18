▲猴子坐在機車上，也不太怕人。（圖／翻攝自臉書社團「內湖 & 松山 & 南港 & 汐止 集團」）



記者李依融／綜合報導

網友在台北市內湖區星雲街附近看到2隻台灣獼猴出沒，驚訝地拍照PO上臉書社團「內湖 & 松山 & 南港 & 汐止 集團」，照片中能看到獼猴坐在機車上，還在巷弄間趴趴走，引起許多附近居民討論。

網友分享的照片中，2隻台灣獼猴坐在機車的龍頭上，似乎對於往來的人並不畏懼，甚至大搖大擺地走在巷弄間，車輛出入時巧遇也特別留意以免碰撞到。照片一出引起許多人討論，有住在附近的網友說前幾天在頂樓曬衣服，猴子還走來跟他對看，一點也不怕人，也有人在東湖康樂街看過猴子，不確定是否與照片上同一隻。

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台北市動保處接獲通報已捕獲一隻猴子，事實上今年5月底內湖就曾有猴子逛瑞光路，還攀到內湖高工圍牆上。動保觸解釋，猴子通常是下山覓食，通常傍晚就會回去了，但內湖人口密集，近日會加強巡邏。

動保處也提醒，遇到野生獼猴或野生動物，請民眾「不接觸、不干擾、不餵食」，也勿自行捕捉或驅趕，以免受傷而感染人畜共通傳染疾病，若遇到猴子出沒住家附近，盡量緊閉門慎防獼猴入侵即可，也記得食物不要外露，避免吸引猴子靠近。

▲猴子在巷弄間穿梭。（圖／翻攝自臉書社團「內湖 & 松山 & 南港 & 汐止 集團」）