73分鐘貓電影笑就對了　他4個月看1.5萬片海選：最棒工作

記者李依融／綜合報導

去電影院看73分鐘的「貓咪電影」如何？美國貓咪影片節(Cat Video Fest)蒐集來自世界各地的萌貓片段，整整73分鐘讓貓奴們看到過癮，2016年開辦至今越來越獲好評，因此不斷增加場次。活動主辦人威爾布萊登(Will Braden)每年評選1.5萬部貓咪短片，「這是最棒的工作了」。

美國與加拿大100多家電影院在8月3、4日響應「貓咪影片節」活動，整整73分鐘的時間播放世界各地的貓咪片，有橫式的、直式的、乖貓貓、壞貓貓、搞笑諧星貓，各式各樣不同的貓咪不間斷放送，吸引許多貓奴慕名而來。今年的票房高達28萬美元，是去年的2倍，其中20.2萬美元捐贈給動物收容所與動物保護機構。

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▲喵星人的一舉一動都讓貓奴心花怒放。（示意圖／達志影像）



威爾布萊登2016年開始主辦貓咪影片節，每年會花4個月蒐集片段，觀看大約1.5萬則貓咪影片，並取得授權，再花4個月將影片剪輯成電影，最後4個月與發行商合作，將貓咪影片節呈現在大眾眼前。

威爾布萊登表示，他從1.5萬則影片中選出200則，「觀眾們會看到其他國家的貓，有一些未曾曝光過，也有些是學生電影的片段。」他提到，「事實上我的名片上寫的工作內容就是『看貓咪影片』。」聽到觀眾在看貓咪影片時爆發出純粹的笑聲，還能吸引貓奴走出家門，藉由看影片為需要的貓貓募款，威爾布萊登覺得這是最棒的工作了。

▲貓貓的搞笑精彩日常都成為電影片段。（示意圖／達志影像）