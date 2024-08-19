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農業部檢驗4款寵物食品不合格　零食含沙門氏菌、凍乾汞超標

貓吃飯,貓吃飼料,貓。（圖／達志示意圖）

▲毛孩天天吃飯、吃零食，食安問題讓飼主相當關心。（圖／達志示意圖）

記者李依融／綜合報導

近來許多飼主關心寵物食安問題，農業部加強抽查了156件寵物食品，發現有4款不合格，呼籲飼主立即停止讓寵物使用。

農業部與縣市政府於113年度合作進行寵物食品衛生安全稽查，113年4月至6月除例行性稽查外，也加強稽查件數，共完成156件寵物食品抽樣檢驗，包括犬專用32件、貓專用82件、犬貓共用72件。結果顯示，有4款產品不合格，包括弘澤有限公司生產的「雞肉泥（生食）」、寵多福寵物用品有限公司委製的「香酥脆管」、毛小三手作坊委製的「香酥鯊魚骨」以及貓侍股份有限公司委製的「貓侍冷凍乾燥零食-鮭鯊丁」，農業部呼籲飼主立即停止使用這4款產品。

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4款寵物食品檢測不合格。（圖／農業部提供）

▲弘澤有限公司生產之生食雞肉泥 （製造日期：2024年4月10日）」檢出沙門氏桿菌。（圖／農業部提供）

農業部表示，不合格產品中，「雞肉泥（生食）」、「香酥脆管」、「香酥鯊魚骨」均檢出沙門氏桿菌陽性，「香酥鯊魚骨」的重金屬總砷含量及重金屬汞含量超出安全容許量標準，而「貓侍冷凍乾燥零食-鮭鯊丁」則檢出重金屬汞含量超出安全容許量標準。對於這些不合格產品，相關縣市政府動物保護主管機關已依權責進行調查，並封存未出貨產品，要求業者通知下游通路商下架該商品，並將依法裁處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

4款寵物食品檢測不合格。（圖／農業部提供）

▲寵多福寵物用品有限公司委製之香酥脆管（製造日期：2024年6月14日，有效日期：2025年12月13日）檢出沙門氏桿菌。（圖／農業部提供）

4款寵物食品檢測不合格。（圖／農業部提供）

▲毛小三手作坊委製之香酥鯊魚骨（製造日期：2024年6月14日，有效日期：2025年6月13日）檢出沙門氏桿菌，且砷、汞含量超出安全容許標準。（圖／農業部提供）

農業部呼籲，寵物食品製造及輸入業者應加強產品衛生安全，建立自主品管能力及風險管理，並清楚標示產品包裝，避免誇大其宣稱，販售業者應販賣包裝完整且標示清楚的產品。寵物飼主在選購產品時，應避免購買來歷不明或標示不清的產品，並依照包裝標示的方法保存及餵飼，以確保寵物的健康。

4款寵物食品檢測不合格。（圖／農業部提供）

▲貓侍冷凍乾燥零食-鮭鯊丁（製造日期：2023年12月6日，有效日期：2025年6月5日）檢出重金屬汞含量超出安全容許量標準。（圖／農業部提供）

農業部於113年7月12日已預告修正「寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準」部分條文，增列管制5項黴菌毒素及加嚴汞管制標準，並將增加對違規產品所使用相同原料的同公司不同產品的抽驗數量。農業部也規劃研擬「寵物食品專法」，以強化寵物食品工廠衛生安全、產品標示管理、寵物食品原料及添加物等規範，提升寵物食品品質及安全。

完整不合格產品照片請點此

寵物食安可於「寵物食品申報網」查詢

關鍵字： 寵物食安農業部

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