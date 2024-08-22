家中喵皇老愛故意踩你一腳？　4個原因揭背後隱藏訊息

▲家中愛貓總是沒事就踩你一腳嗎？不妨仔細觀察牠們想表達什麼。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

身為貓咪飼主，你是否也經常被家中喵皇莫名其妙地踩上一腳？這種行為究竟是有意還是無意，到底牠想說什麼，令許多人感到好奇。日本寵物網站《ねこちゃんホンポ》就盤點了貓咪踩腳的4個常見原因。

1、有需求

對於無法用語言表達的貓咪來說，前腳是很好的溝通工具，利用踩腳方式向主人傳達訊息，例如肚子餓了、廁所需要清理，因此，當被貓咪踩腳後，不妨跟著牠走，牠可能會帶你到需要幫忙的地方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2、為了引起注意

有時候，貓咪踩腳並無特殊需求，只是想告訴主人「我在這裡」，這種情況下，飼主可以多花時間陪伴貓咪，滿足牠們的親昵要求，尤其是有其他寵物或小孩的家庭，貓咪可能會因為覺得被忽視，而更經常地踩腳。

3、不想踩地板

貓咪基本上是怕冷的動物，地板太冷可能會讓牠們感到不適，因此會踩腳來取暖。而在寒冷季節裡，建議飼主可為房間供暖或鋪上地毯，或是夏天注意冷氣不要開太強，室內溫度保持在20到25度，以確保貓咪的舒適。

4、留下氣味

貓咪會透過磨蹭留下自己的氣味，作為宣示主權的習性，同樣地，牠們也會以此在主人身上作標記，特別是在主人洗完澡或剛從外面回家的時候，當發現自己的氣味變淡，可能因此感到不安，於是用臉頰或下巴來蹭主人，想要再次留下氣味，在這過程中就會不小心踩到主人。

貓咪踩腳的行為有很多原因，但通常是表達正面情感，比如撒嬌或想要一起玩耍，飼主可以將其視為貓咪可愛的溝通方式，仔細觀察牠們想要傳達的訊息。