ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

家中喵皇老愛故意踩你一腳？　4個原因揭背後隱藏訊息

▲▼布偶貓。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲家中愛貓總是沒事就踩你一腳嗎？不妨仔細觀察牠們想表達什麼。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

身為貓咪飼主，你是否也經常被家中喵皇莫名其妙地踩上一腳？這種行為究竟是有意還是無意，到底牠想說什麼，令許多人感到好奇。日本寵物網站《ねこちゃんホンポ》就盤點了貓咪踩腳的4個常見原因。

1、有需求
對於無法用語言表達的貓咪來說，前腳是很好的溝通工具，利用踩腳方式向主人傳達訊息，例如肚子餓了、廁所需要清理，因此，當被貓咪踩腳後，不妨跟著牠走，牠可能會帶你到需要幫忙的地方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2、為了引起注意
有時候，貓咪踩腳並無特殊需求，只是想告訴主人「我在這裡」，這種情況下，飼主可以多花時間陪伴貓咪，滿足牠們的親昵要求，尤其是有其他寵物或小孩的家庭，貓咪可能會因為覺得被忽視，而更經常地踩腳。

3、不想踩地板
貓咪基本上是怕冷的動物，地板太冷可能會讓牠們感到不適，因此會踩腳來取暖。而在寒冷季節裡，建議飼主可為房間供暖或鋪上地毯，或是夏天注意冷氣不要開太強，室內溫度保持在20到25度，以確保貓咪的舒適。

4、留下氣味
貓咪會透過磨蹭留下自己的氣味，作為宣示主權的習性，同樣地，牠們也會以此在主人身上作標記，特別是在主人洗完澡或剛從外面回家的時候，當發現自己的氣味變淡，可能因此感到不安，於是用臉頰或下巴來蹭主人，想要再次留下氣味，在這過程中就會不小心踩到主人。

貓咪踩腳的行為有很多原因，但通常是表達正面情感，比如撒嬌或想要一起玩耍，飼主可以將其視為貓咪可愛的溝通方式，仔細觀察牠們想要傳達的訊息。

關鍵字： 貓咪喵皇踩腳

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

女查看家中寵物監視器　被「虎斑貓1舉動」嚇到：牠知道有人在看

影／頭過身沒過！貓卡門「整扇搬走」超冏　網笑爛：拍攝者不救

柯基犬「嘎逼」當小天使　爸不捨祝福：相信他很驕傲逗很多人開心

市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

診所柱子旁驚見「協尋大雞雞」　網友一看鳥照嚇歪：希望快回家

寵物貓外出失蹤好幾天　女發現牠「爽住在鄰居家」心寒：養了13年

收留狗媽「一晚送8寶寶」　8小時後客廳躺滿地她無奈：像在地雷區

老狗住收容所6年「臉都白了」　得知去新家坐車車「眼睛笑開懷」

小朋友放假5天！比熊犬「陪玩扮家家酒」厭世臉靠沙發：快救我～

夜晚門鈴突然狂響2聲　女查看發現「3隻小貓站家門口」超驚喜

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

柯基吃飯飯...主人台語神配音　網友笑：完全說出心聲了XD

愛貓熱情獻吻後「老婆傳LINE」見蟑螂肢解照崩潰...再也不親親

「基」皮疙瘩掉滿地！貪吃鬼嘎逼出沒

廁所上太久怕媽媽無聊　貓咪叼一堆玩具：陪我玩

啊～你拉到我的衣服好痛哇　柯基界「內馬爾」一碰就倒

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

薩摩耶咬爛「特斯拉排檔桿」　奴才超傻眼：我幫牠開寵物模式耶

小朋友放假5天！比熊犬「陪玩扮家家酒」厭世臉靠沙發：快救我～

診所柱子旁驚見「協尋大雞雞」　網友一看鳥照嚇歪：希望快回家

夜晚門鈴突然狂響2聲　女查看發現「3隻小貓站家門口」超驚喜

逛爬蟲祭遇老鷹放風！下秒突然「噴射便便」　藍衣弟全身屎傻住了

密集畫面曝！　大量海獅現身加州沙灘

又有暑假受害者！橘貓被迫「當肉肉枕頭」臉無奈　哄睡玩累小妹妹

這10隻動物超高齡！亞洲象「友愷」已42歲　保育員幫補營養不馬虎

澳洲同性企鵝伴侶喪偶突唱起哀歌　其他企鵝也加入合唱

破獲六甲民宅非法繁殖場！籠內「17隻博美獲救」　將開放民眾認養

16歲少女咳嗽有痰！一周沒好檢查是「甲狀腺癌」　醫揭3警覺症狀

午後雷雨連炸2周　有熱帶擾動生成訊號

赴日注意！氣象廳：颱風珊珊將「貫穿整個日本」　5大新幹線恐停駛

一中商圈驚見赤腳「雙刀男」！路過民眾全嚇傻　警拿電擊槍制伏

到理髮廳喝咖啡吃甜點　復古懷舊風、招牌亮點曝老闆是周星馳紛絲

彰化工廠機車棚清晨離奇自燃　烈焰狂竄！11機車燒成廢鐵

「國家發展計畫」教育文化僅7%　藍智庫轟：成部會「作文比賽」

民間高薪搶人！鐵道局工程人員8月起「加薪」　留才獎金最高6萬元

極端氣候威脅「鐵道局祭三支箭」　強制異物入侵告警列車煞停

年輕人首選？看房驚「2房11坪超多」　網揭殘酷真相：很搶手

寵物動物熱門新聞

女查看家中寵物監視器　被虎斑貓嚇到

頭過身沒過！　冏貓「整扇門搬走」笑爛網

柯基犬嘎逼當小天使　爸不捨祝福

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

柱子驚見「協尋大雞雞」差點嚇歪

寵物貓外出失蹤　女發現牠爽住在鄰居家

收留狗媽一晚送8寶　客廳躺滿地

老狗住收容所6年　得知有家燦笑

小朋友放5天！比熊犬玩扮家家酒

門鈴突然狂響2聲　女發現3隻小貓在門口

破獲非法繁殖場！17隻博美待認養

薩摩耶咬爛特斯拉排檔桿　奴才傻眼

討厭狗！人妻給尪「3條路」要求送走10年老狗

浪貓又懷孕了　照超音波「只是胖」

讀者迴響

熱門新聞

女查看家中寵物監視器　被虎斑貓嚇到

頭過身沒過！　冏貓「整扇門搬走」笑爛網

柯基犬嘎逼當小天使　爸不捨祝福

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

柱子驚見「協尋大雞雞」差點嚇歪

寵物貓外出失蹤　女發現牠爽住在鄰居家

收留狗媽一晚送8寶　客廳躺滿地

老狗住收容所6年　得知有家燦笑

小朋友放5天！比熊犬玩扮家家酒

門鈴突然狂響2聲　女發現3隻小貓在門口

破獲非法繁殖場！17隻博美待認養

薩摩耶咬爛特斯拉排檔桿　奴才傻眼

討厭狗！人妻給尪「3條路」要求送走10年老狗

浪貓又懷孕了　照超音波「只是胖」

小妹妹玩累！硬躺在貓咪身上睡覺

熱門寵物影片

更多
黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

柯基吃飯飯...主人台語神配音　網友笑：完全說出心聲了XD

柯基吃飯飯...主人台語神配音　網友笑：完全說出心聲了XD

愛貓熱情獻吻後「老婆傳LINE」見蟑螂肢解照崩潰...再也不親親

愛貓熱情獻吻後「老婆傳LINE」見蟑螂肢解照崩潰...再也不親親

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面