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如何哄睡一隻袋熊？　保育員親自示範網友被萌到好羨慕

記者李依融／綜合報導

澳洲肖爾黑文動物園(Shoalhaven zoo)保育員蓋比(Gabbi)分享「如何哄睡一隻袋熊」，他相當投入地演繹每一個細節，而袋熊一臉淡定地任人擺布，最後還真的快睡著了，模樣非常逗趣。

袋熊是澳洲特有的有袋類動物，牠們長得圓滾滾的，體重大約20到35公斤，而肖爾黑文動物園的保育員蓋比是袋熊專家，和園區內所有的袋熊都培養出好感情，這天她搞笑示範如何「哄睡袋熊」。

如何哄睡一隻袋熊。（圖／翻攝自Shoalhaven zoo臉書）

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▲袋熊圓滾滾的身材還有憨厚表情，讓許多網友覺得好可愛。（圖／翻攝自Shoalhaven zoo臉書）

第一個步驟當然是「要有一隻袋熊」，蓋比往小樹洞喊著「丁昆(Dinkun)！丁昆出來！」，這時看似空空如也的樹洞突然探出一顆腦袋，丁昆搖頭晃腦地小跑步到蓋比身邊。蓋比搞笑地說，「現在我們要抓住一隻袋熊，這是最難的部分」，語畢她迅速抱起丁昆，接著轉換成「嬰兒抱姿勢」，剩下的就是搖啊搖，把袋熊搖入夢鄉。

如何哄睡一隻袋熊。（圖／翻攝自Shoalhaven zoo臉書）

▲丁昆一聽到叫喚，馬上就跑到蓋比身邊。（圖／翻攝自Shoalhaven zoo臉書）

這看似一氣呵成的哄睡法其實不簡單，因為袋熊體重至少20公斤，且野生袋熊具有攻擊性，動物園也特別提醒，「蓋比是訓練有素的保育員，與袋熊們感情深厚，請大家別輕易模仿。」

網友看到影片笑說，「真希望我也有一隻袋熊」、「我沒有袋熊耶，我家貓咪可以嗎？」、「丁昆一臉：這人好奇怪，但我喜歡她」、「丁昆直接走到她身邊，準備好要睡午覺了」、「丁昆超信任她的，感情超好」。

如何哄睡一隻袋熊。（圖／翻攝自Shoalhaven zoo臉書）

▲丁昆被搖著搖著還真的快睡著了。（圖／翻攝自Shoalhaven zoo臉書）

關鍵字： 袋熊

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