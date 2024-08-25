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恆春每年數10萬猛禽過境　開發商調查「0隻」惹眾怒

楓港溪位於恆春半島北邊，是候鳥過境必經之處，卻有能源公司看上此處落山風，計畫設置10支風力發電機。（圖／方萬民攝、翻攝畫面，CTWANT合成）

▲楓港溪位於恆春半島北邊，是候鳥過境必經之處，卻有能源公司看上此處落山風，計畫設置10支風力發電機。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

屏東恆春半島是候鳥南遷過冬必經之路，每年都有灰面鵟鷹、赤腹鷹和伯勞鳥等數十萬隻珍貴嬌客過境，也是賞鳥人士眼中的最佳景點，而「屏盛風力發電股份有限公司」看上當地強勁落山風，預計在鳥類必經地、枋山鄉楓港溪建置10支風力發電機，並委託「楊麥環境生態顧問有限公司」評估，最終卻顯示當地沒有任何猛禽出沒，愛鳥人士質疑該公司的調查刻意避開候鳥過境時間，對此結果難以接受。

8月16日中午，恆春「鳥類達人」蔡乙榮帶著記者登上社頂自然公園的凌霄亭，舉目所及的遼闊海景讓遊客驚嘆連連，他的目光卻一直放在天邊翱翔的黑點。「你現在聽到的是小彎嘴畫眉的聲音，秋天就會看到過冬的候鳥從這裡過境。」蔡乙榮說，他原是墾丁國家公園管理處技士，而他入職時，恆春當地獵捕鳥類盛行，獵人們總會捕獵伯勞鳥販售，或是濫捕過境猛禽送到日本製作標本，他為提升民眾保育意識，1988年開始調查並蒐集當地鳥禽資料。

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楊麥公司負責人楊程欽在7月的環境說明會中公布調查結果，直指未見猛禽過境，讓環保團體難以接受。（圖／翻攝枋山風力發電計畫公開會議會議紀錄）

▲楊麥公司負責人楊程欽在7月的環境說明會中公布調查結果，直指未見猛禽過境，讓環保團體難以接受。（圖／翻攝枋山風力發電計畫公開會議會議紀錄）

蔡乙榮說，當時資料欠缺，一切都只能土法煉鋼，從不斷試錯中累積經驗，他曾經長達2個月不曾放假，也曾天不亮便到觀鳥點等候，最終摸清每種鳥類的習性，濫捕歪風也得以扭轉。在30多年的勸導下，多數民眾放棄捕獵，過境鳥群終於得到一線生機，數量因而顯著提升，從早年每年數萬隻達到如今的數十萬隻，當中更包括10萬隻的「國慶鳥」灰面鵟鷹和20多萬隻的赤腹鷹，天候佳時還會「爆量」，天空中同時有上萬猛禽過境，形成「鷹河」壯觀景緻，而蔡乙榮與愛鳥人士半甲子的努力卻被開發商「視而不見」。

記者調查，屏盛公司看上當地強勁落山風，有意於恆春半島最北部的枋山鄉發展風力發電，規劃在楓港溪下游設置10座風力發電機組，每座風機基座最大使用面積為660平方公尺，風機單機容量為4到5 兆瓦，總裝置容量40到50 兆瓦。

開發商遵照法規，請來楊麥環境生態顧問有限公司進行生態調查及環境影響評估，並於7月9日召開者環評說明會，強調風機不會與農漁業爭地，更不會影響生態，但楓港溪是過境鳥類遷徙的必經之處，開發商的說法讓環保團體難以接受。

鳥類達人蔡乙榮在恆春觀察鳥超過30年，希望相關單位能善盡把關責任，別讓生態成為能源的犧牲品。（圖／方萬民攝）

▲鳥類達人蔡乙榮在恆春觀察鳥超過30年，希望相關單位能善盡把關責任，別讓生態成為能源的犧牲品。（圖／CTWANT提供）

根據楊麥的生態調查結果，在風機案場附近共記錄 14 種稀有植物，大多為人為栽植，鳥類目視則記錄到台灣畫眉、紅尾伯勞、烏頭翁、領角鴞、大冠鷲、東方蜂鷹及鳳頭蒼鷹，最多的則是烏頭翁，過境候鳥則「一隻都無」，報告曝光後瞬間引發炮火隆隆。

屏東縣野鳥協會理事吳正文表示，鳥類過境時間為每年的9月、10月，開發生的調查時間卻是在2023年11月、2024年1月、3月和6月，堪稱「完美」的避開了鳥類春秋往返的遷徙期。

而開發單位聲稱機組總高度在119公尺到180公尺間，是最高能飛到1800公尺的赤腹鷹，以及平均飛行高度在300至500公尺的灰面鵟鷹能輕鬆飛過的高度，且雷達顯示鳥類飛行軌跡與風機衝擊、葉片掃略範圍重疊度不高，此說法同樣也無法說服大眾。

二級保育類動物灰面鵟鷹在每年10月前後過境台灣，平均約有10萬隻，楊麥生態公司報告中卻一隻未見。（圖／蔡乙榮提供）

▲二級保育類動物灰面鵟鷹在每年10月前後過境台灣，平均約有10萬隻，楊麥生態公司報告中卻一隻未見。（圖／蔡乙榮提供）

「10支風機把鳥遷徙的路徑都擋住了，全台灣關心生態的人都無法接受。」吳正文提到，鳥類在遷徙過程中會看狀況停下夜息，恢復體力後再繼續往南，而起飛落降時的高度就有可能無法飛過風機，倘若這10支風機真的建置，造成的損失將難以估算。

「我們不反對綠電，但真的要慎選地方。」蔡乙榮說，如今台灣往往以經濟發展為最大考量，忽略了開發之後大眾所要付出的成本，希望相關單位能善盡把關責任，別讓生態成為能源的犧牲品。

楊麥公司回應指出，此評估案於2023年11月才啟動，當地環保人士的確有在公開說明會上闡述「無猛禽」意見，未來將於9月和10月再調查，調查結果則將納入環說書中以供參考。針對公司負責人曾是能源公司高管的部分，楊麥公司表示，此為屏東首個陸域風機案，這才會選擇有經驗的楊麥，以做風機長期規劃考量，希望能發展綠能並兼顧友善環境。

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關鍵字： 周刊王恆春蔡乙榮猛禽風力

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