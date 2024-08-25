座頭鯨尾鰭拍打巨大浪花　漁民驚覺不妙：牠被纏住了！

#EsNoticiaLiberamos una ballena enredada en un trasmallo que limitaba su navegabilidad en el PNN Utría, cerca de 2⃣5⃣ personas entre tripulantes @ArmadaColombia @ParquesColombia @CodechocoCar, pescadores y comunidad trabajaron mancomunadamente para proteger la vida del cetáceo. pic.twitter.com/KMQtxAplHL — Fuerza Naval del Pacífico (@FNP_ArmadaCol) August 21, 2024

記者李依融／綜合報導

座頭鯨從水下揚起巨大的尾鰭，壯麗的一幕讓漁民驚嘆，但很快他們就發現事情不對勁，尾鰭上纏著重型黑色漁網，這頭座頭鯨是在掙扎。漁民聯繫了哥倫比亞太平洋環境管理局，一支救援隊伍迅速集結，想辦法挽救這頭座頭鯨。

哥倫比亞太平洋環境管理局派遣哥倫比亞海軍、海岸警衛隊與烏特里亞國家自然公園(Utría National Natrual Park)工作人員，一行共25人開始展開救援行動，他們首先監控最後一次見到這頭座頭鯨的海域，最後終於找到鯨魚的下落，大家用盡各種方法解開纏繞的網子，同時避免傷害到鯨魚。

救援團隊花了3個小時在鯨魚身邊幫忙，但始終沒有成功，而大家也逐漸失去希望，這時一名海軍人員成功抓住魚網並從鯨魚身上拉下來。鯨魚的尾巴再次重重拍打水面，牠似乎知道自己自由了，立刻衝向大海，大家終於鬆了一口氣。

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▲座頭鯨的尾鰭拖著大片魚網。（圖／翻攝自X@FNP_ArmadaCol）



從當地漁民到國家武裝部隊，大家都趕到國家公園的海岸，尋找這頭鯨魚。當他們最終在La Cuevita海灘前找到她時，他們團結起來，試圖解開鯨魚身上的網，並確保不傷害到她。

雖然這次的救援行動成功了，但救援人員認為這個過程本可以避免的，「非常遺憾，這些對我們的自然資源不友好的漁具使用，正在成為座頭鯨、海豚、海龜和鯨鯊等海洋物種的主要威脅。」

哥倫比亞環境管理局希望用座頭鯨的故事提醒大家謹慎使用漁具，如果遇到落難的海洋動物，應立即通知海岸警衛隊與動物保護組織，切勿自行冒然行動。

▲救援團隊花了3小時，終於解開座頭鯨身上的漁網。（圖／翻攝自X@FNP_ArmadaCol）