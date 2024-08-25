獸醫才說「以母貓來說很壯喔！」結果真是公貓　下秒飛簷走壁

記者李依融／綜合報導

國外貓奴卡翠娜(Katrina Badowski)帶剛救援的貓咪葛蕾西(Gracie)去看醫生，醫生第一句話就說，「以一隻母貓來說，體格很壯呀！」，沒想到接下來真的翻盤，醫生說「牠是男生啊！」。葛蕾西當場變成葛雷森(Grayson)，搞笑的是牠立刻展現男子漢實力飛簷走壁，出動整個醫院才結束這場武俠劇。

卡翠娜一誘捕到這隻貓咪，就很確定是個女孩子，帶到醫院檢查時也不疑有他，直到獸醫確認「牠是男生呀！」，這才讓卡翠娜驚醒，「沒想到葛蕾西來，會帶葛蕾森回家」。

▲貓咪直接在醫院上演飛簷走壁。（圖／翻攝自Tiktok@Katrina Badowski）



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葛雷森似乎知道獸醫院不是安全的地方，牠立刻在診間使出飛簷走壁的功夫，直接躲進天花板，幸好這裡的醫生與護士都訓練有素，獸醫拿梯子爬上去抱著葛雷森下來，安全地送回運輸籠，祝福葛雷森享受新家生活。

葛蕾西變成葛雷森，還隱藏了忍者貓貓的身分，這個故事會讓醫護人員久久難忘。