福寶電影預告片／姜爺爺忍喪母痛淚送福寶　宋爺爺抱垃圾桶大哭

記者李依融／綜合報導

紀錄大貓熊福寶的電影《再見，爺爺》即將上映，韓國SBS電視台釋出了前導預告片，內容紀錄了姜爺爺才逢喪母之痛，隔天又必須送走福寶，讓他邊開車忍不住流淚，而宋爺爺留在園內打掃福寶曾經待過的欄舍，忍不住扶這垃圾桶大哭，保育員對福寶的寵愛與掛念深深牽動著許多人的心。

▲福寶與爺爺們深厚的感情一直感動著粉絲。（圖／翻攝自Youtube@PPUPPA tv : animal world）



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福寶是在韓國出生的第一隻大貓熊，從出生開始就由保育員姜爺爺（姜哲遠）與宋爺爺（宋永寬）貼身照顧，爾後還加入了勝熙姨母（吳勝熙），SBS電視台一路紀錄了福寶成長到送返大陸的點點滴滴，還拍成紀錄片電影，這部以福寶為主角的電影《再見，爺爺》讓許多粉絲引頸期待。

▲剛出生的福寶還是小老鼠的模樣，爺爺們日夜輪班照顧。（圖／翻攝自愛寶樂園臉書）

▲可愛的福寶收到宋爺爺做的玩具好開心。（圖／翻攝自愛寶樂園臉書）



最新釋出的預告片中，爺爺每天都會和福寶叮嚀東叮嚀西，最後一定會說「再見福寶，明天見」，姜爺爺也告訴福寶「要送你回去啦，但爺爺不擔心，你一定會做得很好的」。

然而就在福寶即將離開愛寶樂園的前一天，姜爺爺的母親過世，他趕往探望心中百感交集，卻又必須開車回到愛寶樂園準備為福寶送行。姜爺爺在車上接到哥哥的來電，對方支持他做好該做的事再回來，他簡單應了幾句便掛斷電話，然而淚水卻忍不住滑落。

▲姜爺爺堅強地送走福寶，其實他哭了很多次。（圖／翻攝自Youtube@PPUPPA tv : animal world）

姜爺爺打起精神陪伴福寶搭上返回大陸四川的飛機，宋爺爺則留守在動物園照顧其他貓熊，當時他在雨中倚靠著裝載福寶的車，畫面讓許多粉絲揪心。宋爺爺打掃著不久前福寶還待著的欄舍，仔細地撿拾竹葉、便便，沖洗著地板與柵欄，把垃圾裝進垃圾桶，然而即使是垃圾仍是福寶留下來的痕跡，宋爺爺忍不住扶著垃圾桶哭出聲來。

▲宋爺爺留守動物園，扶著垃圾桶忍不住哭泣。（圖／翻攝自Youtube@PPUPPA tv : animal world）

爺爺們每天都會對福寶說「明天見」，然而這次送行之後，簡單的「明天見」也成為奢求。粉絲們看到預告片的內容心疼又不捨，「好想看，但又好怕去看」、「我覺得我可能沒辦法看扶寶的紀錄片」、「當天是不是要帶浴巾去擦眼淚」、「充滿著滿滿的愛與感傷，怎麼可能不哭」。紀錄片《再見，爺爺》9月4日將在韓國上映，而台灣預計在秋天上映。

▲宋爺爺一直疼愛的福寶。（圖／翻攝自愛寶樂園臉書）

▲福寶在韓國有超高人氣，移居四川神樹坪貓熊基地後，也有來自世界各地的粉絲前去探望。（圖／翻攝自Youtube@湖南衛視芒果TV官方頻道）