年輕夫妻鬧離婚！不爭名牌包卻搶「13隻烏龜」撫養權

▲ 在法官調解後，13隻烏龜們終於有了穩定的家。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

大陸武漢一對夫妻鬧離婚，雙方對於財產分配大多沒有異議，唯獨對共同飼養的13隻烏龜的歸屬爭執不下，最後經法院調解後，才達成共識。

綜合陸媒報導，一對90後的小夫妻，結婚才短短不到3年，就因感情不睦走到了離婚的地步，女方主張雙方性格不合，無法繼續共同生活。承辦法官審閱案卷後認為兩人結婚時間短、無子女且財產相對單純，具有較高的調解成功率。

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男方在電話中答應離婚，對那些名牌包、手機什麼的也都不在意，唯獨要求女方歸還其私自帶走的寵物龜。兩人在8月9日出庭時，女方帶著烏龜來法院，男方一看到烏龜就圍著箱子轉，十分關切對寵物龜狀況。原來男方是一名寵物店老闆，擁有豐富的寵物飼養與培育經驗。

男方解釋年初時店內花了18萬人民幣（約新台幣80萬元）高價買下一批烏龜，斥責妻子在大吵後，未經同意就把價值不菲的烏龜私自帶走，他強調女方對寵物飼養一竅不通，將烏龜交給她，擔心這些小生命會缺乏專業的照顧，而且她也沒有管道可以出售這些烏龜。對此，女方承認自己對寵物龜的飼養並不精通，但主張自己也出資一半，寵物龜是夫妻共同財產，同意將寵物龜歸還原告，可是要求對方給她10萬元做為經濟補償。

法院審酌認為，男方作為寵物店經營者，具備專業的寵物飼養知識與技能，且擁有完善的寵物飼養環境，若將寵物龜交由其飼養，更能保障寵物龜的健康成長，也能賣個好價錢，基於這是屬於夫妻共同財產，也價值不菲，所以判定應給予另一半適當的經濟補償。

最終，經法官耐心調解，雙方最終達成協議，女方願意把13隻烏龜歸還丈夫，同時男方願意支付人民幣8萬元（約新台幣35萬元）作為補償，雙方達成和解。



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