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找到了！紅貴賓遭10歲童虐待「握嘴吊頸」　狗沒外傷2可能結局曝

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名10歲男童虐待不滿1歲的紅貴賓，動保處已經介入救援，後續有2種結局。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市東區近日傳出10歲童虐狗案，一名男童手握不滿1歲的紅貴賓的嘴，徒手將紅貴賓抓起，還用繫繩吊頸拉起，畫面引起眾多網友憤怒。昨日警方、動保處要求家長先將狗狗帶至派出所，無明顯外傷，目前已經由動保處帶至醫院檢查。動保處說明，將約談法定代理人，評估是否能繼續飼養，若可，將歸還犬隻，若不可，將由動保處收容開放領養。

回顧案情，日前有民眾拍到一名男童牽著一隻貴賓狗，約莫早上8、9點出現在東區力行路附近，他用力握住狗的嘴，將狗兒整隻抓起，之後又以牽繩勒勁將狗兒吊在半空，然後用手抓住，過程十分粗魯。民眾表示，該童疑似自稱先前也虐過狗，且民眾也發現確實所牽犬隻與先前的狗兒不同。

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▲10歲男童當街虐狗，引起眾多民眾憤怒。（圖／林姓民眾提供）

昨日動保處、警方都前往現場查處，並未找到行為人（男童），昨日下午已經通知家長到場，並將狗狗扣留。經動保處人員檢查，狗狗外觀沒有受傷情形，後續送往動物醫院檢查。

動保處長林儒良說明，將函請行為人及其法定代理人陳述意見釐清案情，若有虐待或傷害動物情形將依法查處。此外，將評估飼主是否有能力繼續飼養犬隻，若可，將會歸還犬隻，並且加強關心；若飼主無法繼續飼養，將收容犬隻，進行絕育、施打疫苗，後續將開放領養。

關鍵字： 台中東區虐狗幼童力行路

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