幫兒泡奶「陌生金剛鸚鵡站肩膀上」　老婆超傻眼：牠認錯人？

記者李依融／綜合報導

宜蘭奶爸在宜蘭運動公園找熱水幫兒子泡奶，沒想到被放飛的陌生金剛鸚鵡搭訕，鸚鵡把他當棲架，怎麼搖也趕不走，奶爸只好帶著奶瓶與鸚鵡回到親友身邊，大家看到鸚鵡都超傻眼，他說起鸚鵡奇遇也震驚到語無倫次。

IG@strongstrongroll強強滾一家這天帶小朋友到宜蘭運動公園玩，爸爸拿著奶瓶到運動場內取熱水，正巧看到有2隻金剛鸚鵡在藍天中盤旋，他驚訝地拿起手機拍攝這美麗的畫面，沒想到下一秒更驚訝的事發生了，一隻琉璃金鋼鸚鵡就這麼直直朝他飛來、停在手臂上，讓他驚訝地跟鸚鵡對話「幹麻？你幹麻？我是路人耶！」，他還問遠方的人說「這是你們的鳥嗎？」對方則否認。

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▲奶爸去泡奶意外被鸚鵡選中。（圖／IG@strongstrongroll授權，請勿任意轉載以免侵權）



奶爸這下只好讓出肩膀當棲架，帶著鸚鵡回到親友身邊，妻子遠遠看到他多了一位「朋友」當場傻眼，他趕緊解釋「我...牠就...突然停在我身上」，朋友看到泡完奶多隻鳥也紛紛討論起來，奶爸想解釋卻仍驚魂未定語無倫次，一邊演一邊說「我就...欸欸欸！哇嗚嗚嗚...喔！然後我就過來了」。

▲妻子遠遠看到他拿著奶瓶，肩膀上還站著一隻鳥，超級問號。（圖／IG@strongstrongroll授權，請勿任意轉載以免侵權）

奶爸一邊把奶瓶遞給兒子，一邊搖晃著肩膀，鸚鵡還是超平穩地站著，還不時在耳邊「嘎！嘎！」大叫，甚至用鳥喙啄一下耳朵，最後他多方嘗試大喊「去！」，鸚鵡才又飛走。

這段影片分享2天已有4.2萬讚，網友也對這個鸚鵡奇遇感到瞠目結舌，「謝謝這部影片讓我笑到哭」、「看來是一隻E鳥」、「你是鳥選之人啊！」、「這通常是迪士尼公主才有的待遇耶！」，也有人笑說「你問別人這是你的鳥嗎，對方：可是這看起來是你的鳥」，沒想到當初被問的路人也來留言說「我們在打飛盤，被你問一個也覺得好荒謬」，網友也發現鸚鵡腳上繫著GPS，飼主應該能找到鸚鵡的位置。

▲金剛鸚鵡一下咬眼鏡，一下嘎嘎叫，似乎很自來熟。（圖／IG@strongstrongroll授權，請勿任意轉載以免侵權）