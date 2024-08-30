黑柴託爸媽照顧　潔癖爸不愛狗被收服「不需老婆罵米豆」

▲原本討厭狗有潔癖的爸爸超疼愛米豆。（圖／翻攝自小紅書@米豆兒）



記者李依融／綜合報導

大陸天津網友出遠門1個月，便把黑柴米豆託付給爸媽，原本討厭狗的爸爸竟然有驚人的轉變，不僅到哪都都米豆長、米豆短，還不允許妻子責罵狗孫，最後直接挑明「米豆太可愛了，我喜歡上牠了！」。

小紅書@米豆兒分享，他因為外出1個月將米豆送回老家，爸爸特別愛乾淨，每天拖地2次，連一根頭髮也不肯放過，沒想到有了米豆之後一切都變了。飼主分享，媽媽告訴他「你老爸以前最討厭小狗，走路或在電梯遇到看都不看，或者都躲著」，原本讓飼主有些擔心，沒想到看到的照片卻是一人一狗感情要好的模樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲爸爸不許別人罵米豆。（圖／翻攝自小紅書@米豆兒）

媽媽說，米豆在客廳亂尿尿，原本要給點教訓，「你老爸不讓，還一直唸我，要我別打牠」，還說爸爸特別愛米豆的原因是「一是因為牠是你的米豆，二是因為米豆本身也可愛」。飼主收到的照片中，米豆也一直守在阿公身邊，阿公寵著狗孫眉開眼笑，講話還特別溫柔。

爸爸看自己在家庭群組一直被爆料，直接說了「小米豆太可愛了，我喜歡上牠了」，網友看到忍不住笑說，「你現在要煩惱的是，1個月過後狗帶不帶得走」，「不知道為什麼看著看著覺得牠們長好像」、「爸爸愛你，所以愛米豆，你們家好暖」、「我之前也把狗託給爸媽養，再回去就帶不走了，爸媽說捨不得。」

▲媽媽口中爸爸愛米豆的原因超級暖。（圖／翻攝自小紅書@米豆兒）