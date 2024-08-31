警犬福星退休了領犬員爸領養　侯友宜狂摸：以後少一個乖孫啦

記者李依融／綜合報導

新北市警察局警犬「福星」退休了，新北市長侯友宜分享影片稱福星「從小看到大」，「現在要退休了，我少一個可愛的小孫子，這麼乖的！」，他也愛不釋手地摸摸福星，祝福退休快樂。福星退休後由領犬員林志倫領養，正在享受開心到處玩的退休生活。

福星出生於2017年5月10日，牠和其他5個兄弟姊妹一起來到世界，而6隻寶寶中只有牠是奶油色的，後來由長官指派給林志倫，一人一狗從此結下深深的羈絆。一開始因為有趣，林志倫與同事將警犬胸背套在寶寶身上拍照，沒想到意外萌上國際版面，當時福星還被稱為「台灣警察的秘密武器」。

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▲福星還是小寶寶時就萌上國際版面。（圖／翻攝自新北市政府警察局）



福星是緝毒犬也曾是全台唯一的血跡偵蒐犬，林志倫每天都會跟牠一起日常訓練，下班時都還捨不得離開，而福星每次看到林志倫來了，都會露出憨厚笑臉狂搖尾巴，這個表情總是讓人的煩惱煙消雲散。林志倫老早就做好打算，等福星退休一定要親自領養一起生活。

▲福星和飛達、亮亮一起度過7歲生日。（圖／翻攝自新北市政府警察局）

福星以7歲的年紀於今年8月卸下警犬職務，侯友宜還在今年的世界狗狗日PO出福星的合影，笑說自己看福星是「從小看到大」，如今福星要退休了有點不捨，「我少一個可愛的小孫子，這麼乖的。」同梯的警犬也有飛達、Xina、首領、亮亮與Yutu正在找退休後的新家，其中飛達與亮亮是福星的同胎兄弟。

▲福星和飛達、亮亮都是正港吃貨。（圖／翻攝自新北市政府警察局）

退休的福星現在可以名正言順地24小時跟林志倫待在一起，他們一起去寵物泳池游泳、去逛夜市、去稻田裡奔跑嗅聞，開始了充實的退休生活，林志倫也將福星的退休日記記錄在IG@labrador__fuxing，粉絲們對於福星退休後還能看到這張療癒的笑臉，都覺得很幸福，祝福福星的退休生活與爸爸能開心每一天。

▲福星正在享受開心玩耍的退休生活。（圖／翻攝IG@labrador__fuxing）