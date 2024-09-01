薩摩耶兄妹在床邊「靜音吵架」　媽起床欣慰：怕吵醒我

記者李依融／綜合報導

大陸福建一名狗奴一醒來，就發現家裡養的2隻薩摩耶犬在床邊吵架，但似乎怕吵醒媽媽，狗狗們自動變成「靜音吵架模式」，讓媽媽忍不住覺得搞笑。

小紅書帳號@狗蛋日記家中養了2隻薩摩耶，分別是9歲的狗蛋與2歲的小葵，這天媽媽一早醒來，就看到薩摩耶兄妹倆在床邊吵架，貼心的牠們似乎怕吵醒媽媽，還轉換成「靜音吵架模式」用氣音在較勁，媽媽笑說，「沒有狗叫吵我，為娘真的很欣慰」。

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▲薩摩耶在床邊吵架，但又怕吵醒媽媽。（圖／翻攝自小紅書@狗蛋日記）



可愛的狗蛋與小葵的心情從耳朵一覽無遺，這天媽媽發現家裡的鋁箔包牛奶被啃破洞，氣得質詢「是誰咬的！」，只見小葵一臉傻笑，而狗蛋則委屈地收起耳朵，究竟是誰闖禍就很明顯了。

網友們看到狗蛋與小葵的互動，也分享自家毛孩吵架的各種趣事，「我家六隻貓也喜歡打架，總是互相咆哮哈來哈去，所以一打架就會被我老公訓，現在被我發現牠們都學會靜音幹架，明明劍拔弩張、飛機耳貓拳都不少，但就是一點動靜也沒有。」、「可能不是怕吵到你，是怕吵醒你就不讓打架了」、「窸窸窣窣自以為的靜音模式，狗子也是努力了」。

▲小葵見到牛奶眉開眼笑，狗蛋就一臉心虛，嘴邊還有牛奶印子。（圖／翻攝自小紅書@狗蛋日記）