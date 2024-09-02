走失「蘇卡達象龜」自己跑到派出所報到　飼主未認領9／5開放領養

▲走失蘇卡達象龜自己跑到派出所投案，飼主未認領9月5日「開放領養」。（圖／苗栗縣動物保護防疫所）

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣警方日前在通霄鎮埔口派出所前發現一隻走失的蘇卡達象龜，苗栗縣動物保護防疫所知情後立刻派人將象龜帶回並公告認領，若飼主7天內沒有出面認領，將於5日上午10點起開放民眾認養，也提醒蘇卡達象龜會長到很大隻，民眾領養前務必謹慎評估，能否為成體準備足夠的空間。

苗栗縣動物保護防疫所8月28日表示，苗栗縣員警日前在通霄鎮埔口派出所前發現一隻走失的蘇卡達象龜，龜殼長度大約有40公分，經防疫所人員帶回後，於8月28日發布公告認領，若7天內原飼主未領回，依動物保護法第14條第2項規定，將於5日上午10時開放民眾認養。

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苗栗縣動物保護防疫所指出，有意願的民眾屆時只需要攜帶寵物籠、身分證到防疫所辦理領養手續即可，若超過2人則公開抽籤。防疫所也提醒，「蘇卡達象龜會長到很大隻，成長速度快，導致有些飼主在短暫飼養後便無以為繼，務必先思考未來能否為成體準備足夠的空間，再判斷是否領養」。

苗栗縣動物保護防疫所也分享，蘇卡達象龜分布於非洲大陸中部至西部沿岸地區，是一種能長成極大體型的陸龜，棲息於乾燥地區，在接近沙漠的地方、荒地、草原及熱帶大草原等地都能見到，「或許因為生活在乾燥的地方，會碰到無法用嘴喝到的水窪，牠們因而演化出能透過鼻孔喝水」。