狐狸犬關車內狂喘氣　警破窗救出見飼主「吃冰淇淋消暑」

▲警方第一時間聯繫不上飼主，選擇破窗救狗。（圖／翻攝自Police Newry, Mourne & Down臉書）



記者李依融／綜合報導

英國北愛爾蘭紐裡、莫恩和唐(Newry, Mourne and Down)警局獲報，有一隻小狗被關在車裡，看起來熱得不得了，警方聯絡不上飼主決定破窗救狗，後來竟發現飼主跑去吃冰淇淋，卻留狗狗在車內受苦。

民眾發現有隻狐狸犬被困在不透風的車裡，車裡的溫度節節攀升，狗狗熱到直喘氣，他著急地趕緊報警。警方到現場後試圖聯繫車主未果，詢問了許多目擊者，得知狗狗已經在車內一段時間，擔心狗狗的安危之下選擇破窗救狗。

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▲受困的是一隻狐狸犬。（圖／翻攝自CC0圖庫／Pixabay／示意圖，非本文提及動物）

幾分鐘後飼主回來了，手裡還拿著冰淇淋，警方見狀相當氣憤，直呼「天氣這麼熱車主去買冰淇淋消暑，卻讓狗狗在車內受苦！」這名飼主將會依虐待動物提報，未來將受到法律制裁。

RSPCA志工曾做過實測，原本車內開冷氣的溫度為攝氏23.3度的狀況下，冷氣一關短短5分鐘就來到35.1度，經過25分鐘更是來到57.1度，已經是舒肥肉品的溫度。志工表示，他們遇過很多案例，飼主說去買東西「一下下就回來了」，然而30分鐘的時間，對車內的毛孩來說已是危及性命。