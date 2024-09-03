在Google地圖「發現1年前去世愛貓身影」　男主人感動：好想牠

▲男子在街景圖上發現愛貓。（圖／翻攝自TikTok／stevie_moore）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子用Google地圖查看家附近街景圖時，意外看到一個熟悉身影，他放大一看，竟然是一年前去世的愛貓薩米(Sammy)，貓咪靜靜坐在家門口的模樣，讓他忍不住激動起來，非常想念對方。

男子在TikTok上分享影片，影片中可看到，他好奇查看家附近街景圖時，看到一隻可愛的白襪黑貓，懷疑是一年前過世的愛貓薩米，他立即把畫面拉近，最後成功看到貓咪正面，確認是薩米。

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男子表示，12歲的薩米在去年離世，他一直很想念對方，沒想到能在地圖上再次看到牠的身影，然而後來發現，Google地圖為了保護隱私，竟然把貓咪的臉也打上馬賽克，讓他好氣又好笑。

影片曝光後引發網友共鳴，「我的貓咪6年前去世，也出現在Google地圖上」、「我的貓咪也有在地圖上，牠今年去世」。還有許多網友建議，「趕快備份下來，Google一段時間就會更新地圖」、「我以前也很喜歡用街景圖看我過世的父親與寵物一起散步的畫面，可是現在那些畫面已經不在了」。