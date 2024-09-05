侏儒河馬寶寶森氣氣「迷因表情」爆紅　取名「彈跳豬」

記者李依融／綜合報導

泰國動物園Khao Kheow Open Zoo最近誕生了一隻侏儒河馬寶寶，小小年紀就充滿掌握了「迷因精隨」，老是擺出氣噗噗、森氣氣的表情，激動到照片模糊，也因此超受歡迎，最近命名投票出爐，小傢伙的名字叫做Moo Deng，是「彈跳豬」的意思。

▲河馬寶寶出生後就努力吸奶，長得頭好壯壯。（圖／翻攝自Khao Kheow Open Zoo臉書）



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河馬寶寶是個充滿活力的小女生，出生於今年7月10日，媽媽是25歲的Jonah，爸爸是24歲的Tony，牠也是在Khao Kheow Open Zoo出生的第七隻侏儒河馬寶寶。動物園為河馬寶寶舉行命名投票，入選的名字包括Moo Deng(彈跳豬)、Moo Daeng（紅燒豬）和Moo Sap（豬絞肉），最後由彈跳豬得到最高票。

▲彈跳豬真的很彈跳。（圖／翻攝自Khao Kheow Open Zoo臉書）

▲彈跳豬經常擺出誇張的表情。（圖／翻攝自Khao Kheow Open Zoo臉書）

彈跳豬從剛出生開始，每次拍照、拍影片都會出現張嘴、瞪眼的氣噗噗表情，有時還真的會突然「彈走」，非常符合牠的名字，調皮逗趣的表情也讓許多網友笑說，「小小年紀就掌握了迷因的精隨」、「這孩子有成為迷因大師的潛力」。可愛的彈跳豬也成為目前泰國當紅的動物園小明星之一。

▲彈跳豬有超多逗趣表情包，讓牠成為小明星。（圖／翻攝自Khao Kheow Open Zoo臉書）

▲彈跳豬微微笑也是個小淑女啦。（圖／翻攝自Khao Kheow Open Zoo臉書）

侏儒河馬身形較河馬嬌小，經常被誤認為「河馬寶寶」，事實上牠們成年體型就是比較嬌小，體長大約150到175公分、體重約180到275公斤。侏儒河馬不像河馬那麼喜歡泡在水裡，可以生活在比較乾燥的地方，通常是獨自或成對行動，每胎會產1隻寶寶，寶寶大約5到7公斤。侏儒河馬寶寶大約6到8個月離乳，壽命可達42歲。