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17歲狗狗朋友過世牠好傷心　看到「同款玩偶」窩一起惹心疼

臘腸狗羅密歐與茱麗葉。（圖／翻攝自Vintage Pet Rescue）

▲棕色的茱麗葉與黑色的羅密歐經常黏在一起。（圖／翻攝自Vintage Pet Rescue）

記者李依融／綜合報導

臘腸狗羅密歐與茱麗葉形影不離相處了17年，每天一起吃飯、並肩散步，睡覺時也一定要黏在一起，然而牠們的飼主離世，羅密歐不久後也因為腎衰竭過世，庇護所志工很擔心茱麗葉的情況，於是找了一個「永遠的好朋友」陪牠。

羅密歐與茱麗葉從小一起長大，然而飼主在今年夏天剛開始時離世，牠們便被送到老年狗狗庇護所，庇護所創辦人Kristen Peralta發現2隻狗狗形影不離，每次都是羅密歐先睡著，茱麗葉就走到羅密歐身邊，找個最舒服的位子睡覺，牠們還喜歡嗅聞彼此的耳朵，互動總是很甜蜜。

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臘腸狗羅密歐與茱麗葉。（圖／翻攝自Vintage Pet Rescue）

▲茱麗葉總是等羅密歐睡著，再爬到牠身上找個舒服的地方睡覺。（圖／翻攝自Vintage Pet Rescue）

然而不久之後，羅密歐的健康狀況變出了問題，原本牠看到飯飯總是一掃而空，但對食物越來越沒有興趣，看醫生發現原本就有的腎衰竭惡化了，腎功能指數高到機器都無法讀取。Kristen Peralta表示，「與獸醫討論後，最好的方式就是讓跟牠道別，讓牠以舒適的方式離開，我們也帶著茱麗葉一起陪伴羅密歐的最後一程。」

臘腸狗羅密歐與茱麗葉。（圖／翻攝自Vintage Pet Rescue）

▲茱麗葉要靠在羅密歐身邊才睡得安穩。（圖／翻攝自Vintage Pet Rescue）

茱麗葉回到庇護所後鬱鬱寡歡，沒有一隻狗狗可以填補羅密歐的空缺，Kristen Peralta便上網想找一隻臘腸狗娃娃，出來的第一個結果就與羅密歐長一樣！Kristen Peralta原本認為茱麗葉對娃娃並不會有什麼反應，但看到茱麗葉立刻湊上來抱著、擁著，她深受感動。

臘腸狗羅密歐與茱麗葉。（圖／翻攝自Vintage Pet Rescue）

▲Kristen Peralta準備了羅密歐娃娃，安撫茱麗葉的失落心情。（圖／翻攝自Vintage Pet Rescue）

茱麗葉17歲了，牠的健康狀況也不好，不過這個憂傷又帶點可愛的故事引起許多人關注，有幾個善心人士表達領養的意願，庇護所也希望茱麗葉在剩下的日子裡可以舒服快樂，如果有個充滿愛的家就更好了。

臘腸狗羅密歐與茱麗葉。（圖／翻攝自Vintage Pet Rescue）

▲茱麗葉接受的羅密歐娃娃的陪伴，經常窩在一起睡覺。（圖／翻攝自Vintage Pet Rescue）

關鍵字： 臘腸犬狗友情臘腸狗

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