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貓咪蟲蟲危機上身！能幹貓今天也憂鬱

▲▼台灣百靈佳殷格翰,貓咪,蟲蟲危機。（圖／台灣百靈佳殷格翰提供）

▲（模仿示意）諭吉表示對抗寄生蟲心好累，有什麼輕鬆又方便的驅蟲方式呢？

【企劃特輯】

據統計貓咪飼主最常見的兩個錯誤觀念，一是養的是家貓，都沒出門不會有寄生蟲；二是夏天才要預防寄生蟲。隆安動物醫院獸醫師姚勝隆表示，臺灣氣候溫暖潮濕，跳蚤和寄生蟲全年都有可能存在，因此即使貓咪不出門，跳蚤仍可透過飼主或家人帶回家；當人類經過公園、地下停車場等地區時，跳蚤就會伺機跳到衣服或鞋子上，隨著人類回到家中進而感染貓咪。因此，貓咪的蟲蟲危機是一年四季都會上演，必須每個月定時用藥預防方為上策。

跳蚤是貓咪最常見的體外寄生蟲，不僅會引起皮膚搔癢，還會傳播絛蟲！若貓咪在理毛時不小心食入含有絛蟲卵的跳蚤，絛蟲就會進入貓咪體內且寄生於腸道，容易引發消化道症狀。成熟後的瓜實絛蟲會呈現白色或乳白色，以米粒般大小的節片隨著貓咪糞便從肛門排出體外；一旦家中貓咪感染絛蟲，主人即可藉由觀察貓咪肛門附近、貓砂盆或貓窩環境，發現到絛蟲留下的白芝麻線索。

▲▼台灣百靈佳殷格翰,貓咪,蟲蟲危機。（圖／台灣百靈佳殷格翰提供）

▲隆安動物醫院院長―姚勝隆獸醫師，建議貓奴們須多加觀察貓咪日常行為，並且保持環境整潔，以減少惱人的蟲蟲危機。

告別蟲蟲危機

1. 檢查跳蚤

►觀察貓咪的行為：如果貓咪頻繁抓撓、舔舐或咬自己的皮毛，可能是跳蚤的跡象。

►檢查皮膚和毛髮：使用細齒梳（跳蚤梳）梳理貓咪的毛髮，特別是頸部、尾根和肚子。如果梳子上有黑色的小顆粒（跳蚤糞便）或看到跳蚤在毛髮中跳動，就是跳蚤感染的證據。

►跳蚤糞便測試：將梳理出的黑色顆粒放在濕紙巾上，如果顆粒變成紅棕色，則是跳蚤糞便。

2. 檢查絛蟲

►糞便檢查：仔細觀察貓咪糞便，如果發現白色的小段片狀物（類似米粒）或像芝麻粒大小的物體，可能是絛蟲的節片。

►肛門周圍檢查：檢查貓咪的肛門周圍，有時可以看到絛蟲節片附著在毛髮上。

3. 其它體內寄生蟲

►觀察糞便中的蟲體：有些內部寄生蟲會隨糞便排出（例如：蛔蟲），若無法取得蟲體本人，建議先拍照以後續提供給獸醫師確認。

►健康狀況變化：內部寄生蟲感染可能引起貓咪食欲不振、體重減輕、腹瀉或嘔吐等症狀。如果出現這些症狀，應該及時帶貓咪去獸醫處檢查。

▲▼台灣百靈佳殷格翰,貓咪,蟲蟲危機。（圖／台灣百靈佳殷格翰提供）

▲瓜實絛蟲的節片會從貓咪肛門口排出，呈現乳白色的米粒狀，容易出現在貓咪時常活動的環境當中，例如：沙發、地毯、貓窩、貓砂盆等。

除了定期帶貓咪做健康檢查，給獸醫觸診、糞檢及血液檢查之外，也要保持環境整潔，經常清理貓咪的生活環境，包括貓窩、地毯、家具等，多用吸塵器清掃以減少跳蚤滋生機會。還有最重要的是「預防勝於治療」，定期使用驅蟲藥能有效防治跳蚤和絛蟲，減少貓咪感染寄生蟲的風險。

▲▼台灣百靈佳殷格翰,貓咪,蟲蟲危機。（圖／台灣百靈佳殷格翰提供）

▲為貓咪提供全方位的健康防護，凡購買任一盒全能貓S即可獲得100點，集滿200點可兌換「獨家萌貓撲滿」乙隻。

對於不喜歡吃藥的貓咪，外用滴劑是最方便的驅蟲防禦方法。目前唯一同時防治跳蚤及絛蟲的貓滴劑，是今年甫剛升級的「全能貓S」，不僅保有「全能貓」既有的驅蟲功效，更進化殺滅跳蚤速度，以及新增耳疥蟲防治功效，為貓咪提供全方位的健康防護，姚醫師表示連懷孕哺乳期的貓媽媽也可安全使用呢！

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關鍵字： 台灣百靈佳殷格翰貓咪蟲蟲危機

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