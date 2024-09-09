生230隻後代！企鵝「貪心先生」讓種族不滅絕　高齡33歲被安樂死

▲非洲企鵝「貪心先生」生命力強，留下的後代已經繁衍至第5代、共230隻，高齡33歲也面臨健康問題，因此馬里蘭州動物園決定為其進行安樂死。（圖／翻攝自MarylandZoo臉書）

圖文／CTWANT

動物得靠不斷繁衍後代，避免種族滅絕！美國馬里蘭州動物園（Maryland Zoo）有一隻巨星級非洲企鵝，名字叫做「貪心先生」（Mr. Greedy），牠自2歲開始與伴侶「貪心太太」留下大量後代，繁延至第5代、共有230隻非洲企鵝。這隻非洲企鵝的救星，因33歲高齡老化有健康問題，5日已被安樂死。

根據《華盛頓郵報》報導，美國馬里蘭州動物園鳥類館長柯提安（Jen Kotyan）表示，1992年園內迎來一隻於1991年孵化的非洲企鵝，牠的編號為821號，因為牠侵略性強，又愛搶走同伴的食物和築巢材料，被館方人員冠上「貪心先生」稱號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而貪心先生在1994年到了可以生育的年齡，被安排與當年一起送到馬里蘭動物園的832號非洲企鵝配對繁衍，832號也有了「貪心太太」的稱號。這2隻非洲企鵝繁殖成功機率非常高，讓柯提安都很驚訝，「牠們是一對非常好的搭檔」。「貪心家族」的血緣已經繁衍至第5代，共有230隻非洲企鵝，數量十分驚人。

不過貪心先生已經高齡33歲，園方注意到牠因為老化，開始出現各種健康問題，因此在本（9）月5日為牠進行了安樂死。園方希望喜愛貪心先生的民眾不要太傷感，因為非洲企鵝平均壽命是18年，牠活了近2倍時間，生命力真的很強大。

同樣高齡33歲的貪心太太雖然身體健康，但園方目前要觀察貪心太太的狀況，因為有些企鵝失去伴侶，會著急找新伴侶交配，若是牠有展現出這種狀態，不排除馬上找一隻單身雄性企鵝作為新一任配偶。

延伸閱讀

▸ 暗戀20年換水表竟是她簽收 61歲伯跟76歲嬤共結連理

▸ 10年男友搭上自己阿姨！她心碎揭露不倫戀 求解：該攤牌嗎？

▸ 房貸繳10年變外人的！兒子自願贈與女友 律師一看還有救：幸好沒結婚