ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

阿金拉肚子遇魔羯颱風　想出門解放被風雨嚇退「屎在滾」好糾結

記者李依融／綜合報導

大陸海南省海口市日前受到摩羯颱風肆虐，風強雨驟之際黃金獵犬「辛巴」卻拉肚子，執意要出門上廁所，然而一到大樓門口就被狂風暴雨嚇得躲回屋裡，一邊是腸胃的催促、一邊是面對狂風暴雨的恐懼，讓狗狗超級為難。

小紅書@獅子王的秘密森林分享，她在馬來西亞工作，而辛巴跟家人住在海口市，正是這次魔羯颱風受災最嚴重的地方之一，這天颱風來襲辛巴在家亂翻垃圾桶吃壞肚子，著急地想要出門上廁所，爸爸帶著辛巴到一樓便看到連室內都是樹葉與潑灑的雨水，狗狗一出門就被狂風暴雨嚇得躲回來。

阿金颱風硬要出去上廁所。（圖／翻攝自小紅書@獅子王的秘密森林）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲辛巴興沖沖地要去上廁所，結果被超大暴風雨嚇到撤退。（圖／翻攝自小紅書@獅子王的秘密森林）

小紅書@獅子王的秘密森林表示，辛巴是「下刀子都要出門上廁所」的類型，每天要出去3、4次，當天其實已經忍不住在家裡拉了好幾次，一直吵著要出門上，爸爸也只好硬著頭皮牽辛巴出去解放，一起站在颱風搖滾區陪大便。

颱風離開之後滿地積水與殘枝樹葉，受災居民得恢復家園，但對於辛巴來說，滿地積水反而好玩，在吃完藥腸胃不適舒緩後，牠開心地在積水中跑跳，還試圖去咬被吹落的大樹枝，奴才也忍不住吐槽，「小狗不知道颱風，只知道可以玩水～」。

網友看到辛巴颱風天硬要出門上廁所，也忍不住佩服奴才的奴性，「狗狗：不就是個颱風嗎！怎麼不能出去了？...啊不然我回家再試試」、「我家寶寶看到外面地是濕的就不去了，你家的好勇敢」、「衝到門口覺得不妙，還是跑回來，但又想拉屎，小狗的糾結誰懂啊！」。

阿金颱風硬要出去上廁所。（圖／翻攝自小紅書@獅子王的秘密森林）

▲颱風離開後大家在煩惱積水，辛巴卻很開心可以玩水。（圖／翻攝自小紅書@獅子王的秘密森林）

關鍵字： 魔羯颱風黃金獵犬遛狗

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

大叔橫越馬路鬼探頭　下秒慘遭公車撞飛亡

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

生230隻後代！企鵝「貪心先生」讓種族不滅絕　高齡33歲被安樂死

貓貓保母「左右護法」暖陪2歲小孫子！　阿嬤得意笑：睡得比較久

一窩奶貓「牠頭頂最硬！」　獸醫掀開嚇到「整片粉嫩血色」超心疼

螃蟹在家消失3年！驚近在眼前「斷腳乾屍」　飼主：盼天堂沒主機

黃狗路霸躺路中間「沉浸抓癢」　網覺得眼熟「是嘎抓之舞」

前任斷聯、負起照顧　養貓新手養出19歲童顏貓奶奶

施工怕貓跑出去！他貼心畫「3步驟示意圖」　網笑：移工更疑惑了

魔羯颱風吹來斑海豹離岸僅10公尺　北海市民聚海邊圍觀

狐狸犬「中斷呼吸5次」再醒來　想等媽媽回家抱抱在懷中離開

雪納瑞愛吃腳啃成趾間炎　奴才用生活小物「創意包法」變烤雞

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

準備吃飯豬隊友狂亂動　柴氣到牙齒全露想罵狗

狗狗在路中間抓癢

忘放飯貓奴愧疚

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

客廳上演高清無碼「交疊69姿勢」　媽看監視器崩潰：沒一隻正常的

隔2CM摸頭！柴犬傻等手降落 呆萌微笑融化49萬人：好可愛

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

阿嬤一聽孫女說想看貓　綁架乳牛貓到監視器前

主人要求秋田犬坐下　屁股被卡住委屈搖尾

帶2隻凱克鸚鵡上班「同事都在保護鍵盤」　鳥嘴一顆一顆拔

阿金拉肚子遇魔羯颱風　想出門解放被風雨嚇退「屎在滾」好糾結

家具店床出現「意外試躺員」　店員發現求庇護浪浪超暖舉動爆紅

魔羯颱風吹來斑海豹離岸僅10公尺　北海市民聚海邊圍觀

貓咪蟲蟲危機上身！能幹貓今天也憂鬱

狐狸犬「中斷呼吸5次」再醒來　想等媽媽回家抱抱在懷中離開

叩叩叩！她開門拿外送　驚見「愛貓騎著外送員」超傻眼

雪納瑞愛吃腳啃成趾間炎　奴才用生活小物「創意包法」變烤雞

比家貓吃得還好！流浪虎斑貓被餵成「17公斤巨貓」　胖到無法動

貓咪喵2聲奴才粗聲訓斥　發現自己「忘放飯」態度秒變狂道歉

快訊／空軍幻象戰機新竹失事　飛官1人跳傘生死不明

健志、Mia登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍

715萬！全台6輛「Jaguar最後的V8跑車」展間實拍　專屬配置超吸睛

劉基鴻開轟猛打賞MVP　味全龍5比2勝台鋼雄鷹

女力推升耀眼國際！「新北企業精典獎」頒獎典禮9／12登場

統一超8月營收寫同期新高　全家創歷史單月最佳

新北超夯免費戲水區9／30關閉倒數中

新生代男神「岩瀬洋志」高顏值熱議！5部必看　BL日劇大圈粉

遠傳電信iPhone 16資費方案來了！熱門2色出爐　15先降價寵果粉

丁冠皓打出夏季聯賽代表作！對決老東家夢想家不去多想

寵物動物熱門新聞

生230隻後代！企鵝「貪心先生」高齡33歲被安樂死

貓貓保母「左右護法」陪孫子睡覺

奶貓頭頂硬硬！剃毛驚見可怕傷口

螃蟹消失3年！近在眼前變乾屍

汪躺路中間抓癢　網：是嘎抓之舞

養貓新手養出19歲童顏貓奶奶

怕貓跑出去！他貼心畫爆笑3步驟

魔羯颱風吹來海豹　北海市民圍觀

汪中斷呼吸5次再醒來　想等媽抱抱

汪趾間炎　她用生活小物包成烤雞

遇藍色雨傘節讚漂亮！真實身超毒

膽小汪待收容所7年　去新家當娘娘

吉娃娃交「森林好朋友」　4萌獸玩耍爆紅

10坪養近20隻毛孩！恐怖「有價認養」狗場曝

讀者迴響

熱門新聞

生230隻後代！企鵝「貪心先生」高齡33歲被安樂死

貓貓保母「左右護法」陪孫子睡覺

奶貓頭頂硬硬！剃毛驚見可怕傷口

螃蟹消失3年！近在眼前變乾屍

汪躺路中間抓癢　網：是嘎抓之舞

養貓新手養出19歲童顏貓奶奶

怕貓跑出去！他貼心畫爆笑3步驟

魔羯颱風吹來海豹　北海市民圍觀

汪中斷呼吸5次再醒來　想等媽抱抱

汪趾間炎　她用生活小物包成烤雞

遇藍色雨傘節讚漂亮！真實身超毒

膽小汪待收容所7年　去新家當娘娘

吉娃娃交「森林好朋友」　4萌獸玩耍爆紅

10坪養近20隻毛孩！恐怖「有價認養」狗場曝

家具店床上發現浪浪　店員超暖舉動爆紅

熱門寵物影片

更多
黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

準備吃飯豬隊友狂亂動　柴氣到牙齒全露想罵狗

準備吃飯豬隊友狂亂動　柴氣到牙齒全露想罵狗

狗狗在路中間抓癢

狗狗在路中間抓癢

忘放飯貓奴愧疚

忘放飯貓奴愧疚

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面