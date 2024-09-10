阿金拉肚子遇魔羯颱風　想出門解放被風雨嚇退「屎在滾」好糾結

記者李依融／綜合報導

大陸海南省海口市日前受到摩羯颱風肆虐，風強雨驟之際黃金獵犬「辛巴」卻拉肚子，執意要出門上廁所，然而一到大樓門口就被狂風暴雨嚇得躲回屋裡，一邊是腸胃的催促、一邊是面對狂風暴雨的恐懼，讓狗狗超級為難。

小紅書@獅子王的秘密森林分享，她在馬來西亞工作，而辛巴跟家人住在海口市，正是這次魔羯颱風受災最嚴重的地方之一，這天颱風來襲辛巴在家亂翻垃圾桶吃壞肚子，著急地想要出門上廁所，爸爸帶著辛巴到一樓便看到連室內都是樹葉與潑灑的雨水，狗狗一出門就被狂風暴雨嚇得躲回來。

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▲辛巴興沖沖地要去上廁所，結果被超大暴風雨嚇到撤退。（圖／翻攝自小紅書@獅子王的秘密森林）



小紅書@獅子王的秘密森林表示，辛巴是「下刀子都要出門上廁所」的類型，每天要出去3、4次，當天其實已經忍不住在家裡拉了好幾次，一直吵著要出門上，爸爸也只好硬著頭皮牽辛巴出去解放，一起站在颱風搖滾區陪大便。

颱風離開之後滿地積水與殘枝樹葉，受災居民得恢復家園，但對於辛巴來說，滿地積水反而好玩，在吃完藥腸胃不適舒緩後，牠開心地在積水中跑跳，還試圖去咬被吹落的大樹枝，奴才也忍不住吐槽，「小狗不知道颱風，只知道可以玩水～」。

網友看到辛巴颱風天硬要出門上廁所，也忍不住佩服奴才的奴性，「狗狗：不就是個颱風嗎！怎麼不能出去了？...啊不然我回家再試試」、「我家寶寶看到外面地是濕的就不去了，你家的好勇敢」、「衝到門口覺得不妙，還是跑回來，但又想拉屎，小狗的糾結誰懂啊！」。

▲颱風離開後大家在煩惱積水，辛巴卻很開心可以玩水。（圖／翻攝自小紅書@獅子王的秘密森林）