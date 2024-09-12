獼猴搶食頻傳！　太管處籲遊客「這4事」不要做

▲▼山林才是台灣彌猴的食物來源。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近幾年來在玉山、太魯閣、陽明山、雪霸及壽山等幾座國家（自然）公園，頻傳「遊客餵食、獼猴搶食」的衝突事件，而各國家公園管理處也積極採取相對應的措施，這些因應歷程都是國內無比珍貴的野生動物經營管理經驗，為尋求新的努力方向，在9月10日於國家公園署召開了一場與猴共好工作坊凝聚共識。

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國家公園署代理署長陳貞蓉表示，人猴之間希望就是平行線，打趣地說彼此不該有相交（香蕉），很多的衝突都是因食物而來。以太魯閣為例，天祥地區過去周邊的餐廳、超商等空間，遊客經常一走出門食物就常遭獼猴襲擊搶奪，而陽明山、壽山因遊客交通方便可及性高，過去也常有民眾好奇餵猴的違規樣態。玉山塔塔加、雪霸、墾丁等登山口、露營區、街區，因民眾餵食，養成野生獼猴搜尋人為食物的習慣，屢屢因此造成人猴衝突情事。

▲相互分享交流及分組討論後，初步達成「與猴共好四不做」的目標共識。

為檢視獼猴管理措施及相互交流，太管處力邀同樣面臨「人猴衝突」的各國家（自然）公園保育工作者及四位長期關注野生動物保育的學者專家李玲玲、林良恭、蘇秀慧及吳幸如老師，齊聚國家公園署辦理「與猴共好工作坊」，分享大家多年來因應的歷程與對應措施。在既有的基礎上凝聚共識，共同研商「人猴衝突」的管理策略，思考不同管理處如何結合夥伴關係、跨機關合作、宣導活動設計，例如快閃遊戲、創意標語等等可行的新作為。

▲呼籲國人在遇見獼猴時，一起做好「食不外露、吃不餵食、觀不接觸、遇不挑釁」。

經過相互分享交流及議題討論後，初步為達成「與猴共好」的目標，呼籲國人在遇見獼猴時，一起做好「與猴共好四不做」，即在野外「食不外露、吃不餵食、觀不接觸、遇不挑釁」。再度呼籲民眾於獼猴出沒的熱點保持警戒，收妥食物避免露天用餐，勿餵食獼猴，遇到獼猴時保持5公尺以上的距離，也別刻意驅趕或攻擊，上述準則需要大家共同來遵守，期許在不久的將來可以與猴共好共存。

國家（自然）公園仍將秉持著初衷，持續推動相關生態保育研究、遊憩服務設施改善等各項工作，另也將群策群力更積極投入野生動物經營管理的相關生態保育及環境教育工作等多元化的保育工作，朝向「人野共好」的願景邁進。