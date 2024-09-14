孕婦「敲瓶子」激怒大象群　慘遭踩死1屍2命

▲印度一名孕婦被大象踩死，肚中的寶寶也喪命。（示意圖／翻攝自pixabay）

大象看起來好像很溫馴，但其實是很危險的動物，若被激怒後果不堪設想。印度有一名孕婦和丈夫在蘇門答臘島割橡膠樹，沒想到出現約莫15頭大象，她試圖製造聲響趕走這群大象，怎料卻讓大象生氣，朝他們衝了過來，將她活活踩死，肚中的寶寶也因此喪命。

根據《太陽報》報導，33歲的卡兒希妮（Karsini）和丈夫拉蘇姆（Rasum）在種植園割橡膠樹，此時來了大約15頭大象，她瘋狂地敲擊空的塑膠罐，想靠這些聲音嚇走大象。然而，大象疑似被聲音激怒，竟朝他們暴衝，隨後踩死她和未出生的孩子。

事後，警方找到了卡兒希妮的屍體，發現她已懷有5個月的身孕，腹部和腰部受到重傷，子宮嚴重往左偏移，她的丈夫拉蘇姆則躲過一劫。

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▲卡兒希妮和丈夫蘇拉姆。（圖／翻攝自太陽報）

據了解，曾有多達100頭野生大象拜訪該地區，自然保護機構的調查人員也在場，他們並沒有試圖嚇跑這群大象，而是建議當地人避開，「不要打擾牠們，也不要試圖把牠們趕走」、「牠們只是在尋找食物，如果你看到大象，請馬上離開」。

事實上，過去也曾發生民眾被大象踩死的案例，來自西班牙的遊客卡洛斯 （Carlos Luna）7月7自在南非的自然保護區，想拍攝大象的特寫照片，於是下車拍照，結果當場被大象踩死，而未婚妻親眼目睹這個慘況。

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