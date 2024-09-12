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彭于晏為愛犬慶生超歡樂　拍完電影收養3汪「無法說再見」

彭于晏為愛犬慶生。（圖／翻攝自IG@nebbiolloxin）

▲彭于晏為愛犬慶生，儀式感滿滿。（圖／翻攝自IG@nebbiolloxin）

記者李依融／綜合報導

男神彭于晏在IG分享愛犬慶生照，只見他抱著2隻狗狗Nebbi和Ollo，狗狗們戴著慶生帽、蛋糕上插著3歲蠟燭，超有儀式感地慶祝3歲生日。彭于晏演出電影《狗陣》後，領養了劇組的3隻狗狗，從此之後變成帶毛孩上山下海的超級狗爸爸。

彭于晏為愛犬慶生。（圖／翻攝自IG@nebbiolloxin）

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▲彭于晏當狗爸，有汪萬事足。（圖／翻攝自IG@nebbiolloxin）

彭于晏11日為愛犬Nebbi和Ollo慶祝3歲生日，寶貝們有專屬生日蛋糕、氣球布置，還戴了生日帽，彭于晏抱著愛犬笑嗨嗨，一臉「有汪萬事足」的幸福表情。Nebbi和Ollo是《狗陣》劇組中懷孕狗媽媽生的寶寶，當時劇組因為要拍戲聘用許多流浪狗演員，拍攝完畢後彭于晏領養了與他對戲的「小辛」直呼「無法跟牠說再見」，此外也領養了Nebbi和Ollo，一下子就成為3汪爸爸。

彭于晏為愛犬慶生。（圖／翻攝自IG@nebbiolloxin）

▲彭于晏拍完電影後無法跟對手狗狗「小辛」告別，所幸收養成為3汪爸。（圖／翻攝自IG@nebbiolloxin）

彭于晏除了在自己的IG曬出各種帶著毛孩的生活，也幫愛犬們開設專屬的IG@nebbiolloxin，能看到狗狗們經常跟著爸爸一起上山下海、去果園玩耍、在河濱散步，也少不了搗蛋拆家的日常。今年7月5日是小辛的生日，彭于晏也幫小辛準備了生日派對，跟其他2隻狗狗一起慶祝，而小辛相當滿意專屬生日蛋糕。

彭于晏為愛犬慶生。（圖／翻攝自IG@nebbiolloxin）

▲小辛7月也有專屬生日趴。（圖／翻攝自IG@nebbiolloxin）

網友們也紛紛祝福Nebbi與Ollo生日快樂，「跟爸爸在一起最快樂」、「幸福的狗狗們，爸爸太棒了」、「看來跟爸爸在一起每天都很快樂」。

彭于晏為愛犬慶生。（圖／翻攝自IG@nebbiolloxin）

▲拆家的Ollo，拆爆好幾包衛生紙。（圖／翻攝自IG@nebbiolloxin）

彭于晏為愛犬慶生。（圖／翻攝自IG@nebbiolloxin）

▲小辛跟Nebbi一起散步吃草。（圖／翻攝自IG@nebbiolloxin）

關鍵字： 彭于晏彭于晏狗nebbiolloxin狗陣

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