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國際寵物美容大師講座11月強勢登台！寵物美容師職涯前景大好　頂尖專家台灣親授

國際寵物美容大師講座 11月強勢登台（圖／亞洲動物醫療協會提供）

▲順應毛孩經濟崛起，亞洲動物醫療協會11月6日在台北、11月7日在台中舉辦2場「國際寵物美容大師講座」，除了邀請日本、韓國知名的寵物美容大師，台灣頂尖萌寵美容大師劉淑蕙將親自授課，希望讓國內外寵物美容師能與業界專家交流技術。（圖／亞洲動物醫療協會提供，以下同）

寵物中心／台北報導

隨著現代毛孩經濟的蓬勃發展，寵物美容師更成為前景看好的職業，順應此一情勢，亞洲動物醫療協會特別策劃「國際寵物美容大師講座」，希望讓國內外寵物美容師與業界專家交流技術、提升專業技能，同時特別邀請了對於純種犬培育、飼養、管理具有專業的KCT台灣畜犬協會共同主辦，以及嘉義大學獸醫學系與弘光科技大學動物保健系作為協辦單位，進一步提升活動的專業性與影響力。

此次講座將於11月6日在台北、11月7日在台中隆重舉行，並邀請了三位國際頂尖的寵物美容大師親臨現場授課，包括國際知名的日本賽裝美容大師大村敏紀(Toshinori Omura)、韓國寵物美容大師朴恩澤(Silver Taek)及台灣頂尖「萌寵」美容大師劉淑蕙，三位大師將分享他們在美容領域的成功經驗，涵蓋比賽專業、創意設計和市場需求。這次盛會不僅是專業技術的提升，更是促進國際交流的寶貴平台，為國內的寵物美容師提供一次難得的學習機會。

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國際寵物美容大師講座 11月強勢登台（圖／亞洲動物醫療協會提供）

國際寵物美容大師講座 11月強勢登台（圖／亞洲動物醫療協會提供）

▲台灣的寵物市場規模每年持續增長，飼主在寵物美容、健康照護、以及飲食方面的支出也隨之提升，寵物美容師的專業技術和知識變得越來越重要。

隨著現代生活壓力的增加，越來越多的人選擇養寵物來緩解壓力、提供陪伴。對於許多飼主來說，毛小孩已經不僅僅是動物，而是一個家中的「重要成員」，許多飼主不僅希望他們的毛孩能保持健康，還要在外觀上看起來漂亮可愛。根據統計，台灣的寵物市場規模每年持續增長，飼主在寵物美容、健康照護、以及飲食方面的支出也隨之提升。隨著飼主對毛孩的期待日益提高，寵物美容師的專業技術和知識變得越來越重要，這不僅讓寵物美容行業充滿活力，也為有志從事這一行業的人開闢了良好的職業出路。尤其是參加寵物展覽、比賽或是拍攝紀念照片時，一個專業美容師的技術往往能讓寵物煥然一新。因此，寵物美容師的專業性和技術含量受到業界和市場的高度重視。

亞洲動物醫療協會特別舉辦「國際寵物美容大師講座」講座，邀請到來自世界各地的寵物美容大師，讓參加者能夠與全球頂尖專家零距離接觸，學習他們的成功經驗。來自日本的Toshinori Omura是國際知名的賽裝美容大師，以其細膩的技法和對每個細節的極致追求而聞名。他的參加不僅是技術上的展示，更是對精細美容技術的傳授。對於希望參加寵物美容比賽或提升賽場水準的美容師來說，這是一個不可錯過的機會。

國際寵物美容大師講座 11月強勢登台（圖／亞洲動物醫療協會提供）

▲國際知名的日本賽裝美容大師Toshinori Omura。

韓國寵物美容大師 Silver Taek以其獨特的創新技術著稱，他將在現場展示如何將美容技術與藝術創意相結合，為寵物塑造出獨一無二的造型。對於任何希望提升自己創意和技術的美容師來說，這無疑是一次難得的學習機會。

國際寵物美容大師講座 11月強勢登台（圖／亞洲動物醫療協會提供）

▲韓國寵物美容大師 Silver Taek。

此外，台灣的劉淑蕙大師將帶來深受國內外飼主喜愛的「萌系造型」，她將教導如何根據毛小孩的毛髮特質進行設計，通過善用工具，美容師能有效打造出令人無法抗拒的可愛造型，幫助提升工作績效，在繁忙的工作日程中依然輕鬆應對多樣化的客戶需求。

國際寵物美容大師講座 11月強勢登台（圖／亞洲動物醫療協會提供）

▲台灣頂尖「萌寵」美容大師劉淑蕙。

隨著寵物經濟的蓬勃發展，寵物美容師的職涯前景變得越來越多元且有吸引力。除了日常的寵物美容服務外，許多美容師還開始涉足賽場美容、寵物攝影、甚至是寵物時尚設計，這些領域都充滿了發展潛力。特別是在高端寵物市場，美容師的收入不僅穩定且可觀，還有機會參加國際比賽，或是與知名品牌合作，成為行業內的明星。

此次講座也安排來自慈愛動物醫院的兩位資深獸醫師進行動物保健講座，讓參加者能夠同時學習到寵物健康方面的重要知識，從而讓學員在實務操作中更好地照顧毛小孩的整體健康。對於許多飼主來說，一個能夠提供全面照護的美容師無疑會更具吸引力，這也是美容師提升專業競爭力的一個關鍵領域。

亞洲動物醫療協會表示，舉辦國際寵物美容大師講座不僅是一場技術學習的盛會，還是一個打開國際視野的機會。對於所有希望在寵物美容行業中找到自己未來職涯的從業者來說，這是一個能夠全面提升自我專業能力，並與國際大師直接交流的最佳平台。無論您是剛入行的新手，還是希望在業界中更上一層樓的專業人士，這場講座都將為您帶來豐富的知識與技術，幫助您走向更加成功的職業生涯。

※國際寵物美容大師講座，報名連結https://www.aama.org.tw/

國際寵物美容大師講座 11月強勢登台（圖／亞洲動物醫療協會提供）

台北場：
• 日期： 2024年11月6日（星期三）
• 時間： 9:00 - 18:15
• 地點： 集思北科大會議中心，台北市忠孝東路三段1號億光大樓
台中場：
• 日期： 2024年11月7日（星期四）
• 時間： 9:00 - 18:15
• 地點： 思享空間203演講廳，台中市東區公園東路130號 2樓
 

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