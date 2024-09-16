中秋最萌烤肉趴！壽山動物園嗨開野營派對　量身打造特製大餐

▲馬來猴專注觀察蔬果串的食材。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

壽山動物園今年中秋節為動物們舉辦了一場別開生面的「野營派對」，園方利用修剪下的木材打造專屬用餐架，並精心挑選當季新鮮蔬果及豐富生鮮肉類，將食材串起固定在木架上，營造野營烤肉風，讓動物享用取食樂趣。冠豪豬、長鼻浣及馬來猴開心地品嚐五色蔬果串，而獅子則大快朵頤雞、鴨、豬肝澎湃大餐。

觀光局長高閔琳表示，準備應景食材不僅是增加節慶氛圍，也是藉由與平常不同的供食方式，提供視覺與觸覺刺激，增加動物生活樂趣。邀請大家中秋佳節出遊，一起來動物園共度歡樂時光。 高閔琳說，為了讓園區內動物營養均衡，保育員與營養師共同規劃動物食譜。

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▲長鼻浣熊品嘗多元食材製成的蔬果串。（圖／記者賴文萱翻攝）

今年中秋節，動物園特別為不同動物設計了專屬菜單，來增加食材多元性。非洲獅應景餐點以全鴨、雞胸肉、豬肝及血水製成澎湃肉肉大餐；雜食性的長鼻浣熊以牛肉、雞肉、貓科肉條及水煮蛋，搭配蔬果製成串燒；冠豪豬及馬來猴則以時令蔬果製成五彩繽紛蔬食串來滿足味蕾。

此外，園方還特別設計了具有挑戰性的取食方式，讓動物們在享用美食的同時，也能增加行為豐富性。 動物園補充說明，這次特殊的用餐場景讓現場遊客驚呼連連。

▲應景擺盤不只讓冠豪豬體驗不同的刺激，同時也是遊客觀察動物特徵的絕佳機會。（圖／記者賴文萱翻攝）

其中，生性謹慎的冠豪豬，喜歡把食物叼回洞裡慢慢享用，牠們啃食蔬果串發出「卡滋卡滋」的聲音，模樣可愛極了。保育員也趁機向遊客解說：「冠豪豬是名副其實的『齧齒動物』，牙齒非常堅硬，木頭也能啃得動。園方特別為牠們準備了木頭烤架，讓牠們在享用美食後，還能盡情磨牙。」

▲非洲獅享用豐富的肉類大餐。（圖／記者賴文萱翻攝）

遊客陳小姐說，乍聽之下以為冠豪豬跟豬的基因接近，聽到保育員解說及看到冠豪豬開始啃咬木架，才知道原來冠豪豬是齧齒類，很開心能學到新知識。

動物園提醒，中秋節當日正常開園，歡迎大家在這個象徵團圓的節日裡，與家人、朋友一同來壽山動物園，共度美好時光。因停車空間有限，建議民眾多利用大眾運輸，或將車輛停在捷運沿線停車場，搭捷運至鹽埕埔站再轉搭56號公車直達動物園大門口。