百萬網紅為流量「鑽熊洞」拍片！還試圖用嘴餵食...結局網傻眼

▲塞爾維亞一名百萬網紅爬進棕熊巢穴。（圖／翻攝自Instagram／stefan_jankovich）

圖文／CTWANT

塞爾維亞一名百萬網紅斯特凡（Stefan Janković）近日曬出一段「玩命」影片，只見他帶著攝影機，跑進棕熊的巢穴裡，而棕熊還擋住入口，一度將頭伸進洞裡嗅了嗅，所幸最後平安無事。不過，這段離譜行徑曝光後，也引來大批網友批評「這輩子沒見過這麼蠢的人」。

綜合外媒報導，網紅斯特凡在YouTube擁有超過140萬名訂閱者，TikTok、IG也分別有超過110萬、96萬名粉絲追蹤。本月14日，他於IG上傳一段新影片，是他帶著攝影機爬進棕熊巢穴裡的樣子。

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從影片畫面顯示，斯特凡坐在洞穴內，一頭棕熊發現他的蹤影後，試圖走進洞穴中，聞了聞入口的味道後退了出去，而斯特凡爬出洞穴後，與棕熊近距離接觸，棕熊則是朝他的頭頂、胸前和攝影機嗅了嗅，並沒有出現攻擊行為。

而在另一段影片裡，斯特凡爬到一棵樹上時，有2隻棕熊在樹下不斷徘徊、抓著樹幹。斯特凡表示，「你不會相信發生在我身上的事，我在森林裡待了24小時，一隻熊正在等著我，還有另一隻，我會待在樹上直到危險消失」。

▲斯特凡與棕熊對峙。（圖／翻攝自Instagram／stefan_jankovich）

影片曝光後，不少網友留言抨擊，「這輩子沒見過這麼蠢的人」、「千萬不要嘗試」、「他是怎麼到那裡的？這些人冒著生命危險只是為了滿足感」；也有人猜測，「熊應該認得他，否則他早就被撕成碎片了」、「這些熊應該是私人飼養的，看起來跟他非常熟悉」。

報導指出，目前尚不清楚這些影片是在何處拍攝，但當地保育團體指出，影片中出現的是塞爾維亞本土的棕熊，目前野外數量還有700至800隻。

不過，斯特凡再次上傳了2部相關影片，可以發現他正在撫摸棕熊，並且親手、親嘴餵食牠，而這所有的舉動都在另一名負責人的監督下完成。對此，斯特凡直言，「沒有人相信一個人可以和一頭熊成為朋友」。

▲斯特凡用嘴餵食棕熊，與棕熊親密接觸。（圖／翻攝自Instagram／stefan_jankovich）

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