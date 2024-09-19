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爸曬21歲貴賓狗爺爺網讚顧得好　他心有遺憾：想多多陪你

21歲貴賓狗丫布。（圖／飼主林鳳營提供）

▲丫布今年21歲了，除了有些老年癡呆，身體狀況仍然很不錯。（圖／飼主林鳳營提供）

記者李依融／綜合報導

貴賓狗「丫布」毛色亮麗，舒服地躺在小床上休息，很難看出牠其實已經是21歲的老爺爺了！爸爸林鳳營在ETtoday寵物雲社團《有點毛毛的》投稿，許多網友驚訝丫布已經21歲高齡，直呼照顧得很好。

林鳳營分享，當初女友養了一隻迷你貴賓狗，後來生下丫布便留在身邊照顧，「丫布手腳很粗，古早人說是『狗王』，在母體內營養吸收最多。」當年林鳳營25歲，如今46歲了，丫布就與他互相陪伴，轉眼就過了21個年頭。

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21歲貴賓狗丫布。（圖／飼主林鳳營提供）

▲丫布的菜單是罐頭搭配地瓜。（圖／飼主林鳳營提供）

頭好壯壯的丫布飲食上一直都是罐頭搭配一些地瓜，向來吃飽睡睡飽吃，健康狀況很不錯，最重時有8公斤，目前體重為7公斤。林鳳營表示，丫布今年初開始有老人痴呆的狀況，視力也變得不好，上個月才開始給一些營養補充品。

林鳳營表示，白天上班時丫布就孤單看家，只有晚上回家時才能陪伴，「就這樣過了21年，這是我心裡感到最對不起牠的」。以前丫布看到爸爸回家了都好開心迎接，但隨著老年癡呆，最近下班都沒有丫布興奮迎接的身影了，但林鳳營還是會去抱抱心愛的寶貝，「牠還是有感覺是我，因為抱起來之後牠常常立刻放鬆地打哈欠」。

21歲貴賓狗丫布。（圖／飼主林鳳營提供）

▲丫布現在不會迎接爸爸了，但知道爸爸回家還是很開心。（圖／飼主林鳳營提供）

網友看到丫布21歲還如此健康漂亮，紛紛稱讚爸爸照顧得很好，「21歲爺爺還是好可愛」、「毛色很漂亮耶，很健康喔！」、「老爺爺加油！健康吃百二喔！」，也有許多飼主分享自家20歲馬爾濟斯、20歲貴賓奶奶、13歲貴賓寶貝，一起祝福自家毛孩和丫布都能長壽健康。

21歲貴賓狗丫布。（圖／飼主林鳳營提供）

▲丫布毛色體態依然相當健康漂亮。（圖／飼主林鳳營提供）

關鍵字： 貴賓狗21歲老狗有點毛毛的

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