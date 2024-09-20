東森寵物新莊店9／21送養會　柴犬、柯基、博美等40隻毛孩找幸福

▲送養會現場有柯基犬、法國鬥牛犬等40隻毛孩找永遠的家人。（圖／東森寵物提供）



記者李依融／綜合報導

東森寵物積極推動公益認養，至今已幫助近1000隻流浪動物找到新家，東森寵物新莊旗艦店於9月21日（六）舉辦「犬型迷蹤-品種犬愛心公益活動」，40隻可愛狗狗們包括博美犬、貴賓犬、馬爾濟斯、法鬥、柯基、臘腸犬、柴犬、雪納瑞等，都會在現場與大家互動，希望能找到專屬的幸福。

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▲可愛的毛孩們等待著專屬的幸福。（圖／東森寵物提供）

東森寵物秉持「認養不棄養」的理念，至今已成功舉辦超過300場認養活動，讓將近1000隻毛孩找到家。過去的認養會中，曾有一隻左眼潰爛摘除的波斯貓，雖然是品種貓但因為外表缺陷遲遲找不到家，在中途之家待了好多年，終於在一次東森寵物的認養會中被一對夫妻「看對眼」，現場互動後立刻決定領養回家。

▲波斯貓因為左眼摘除遲遲等不到家，最終在東森寵物遇到疼愛牠的爸爸媽媽。（圖／東森寵物提供）

這對善心夫妻給波斯貓許多關愛與照顧，未來貓咪不再需要因為缺陷擔心，因為爸爸媽媽會好好疼愛牠到最後。由於波斯貓是在東森寵物的認養會中結緣的，爸爸媽媽還加入了東森寵物與慈愛動物醫院的會員，享受全方位的健康與日常照顧。

▲波斯貓由東森寵物打理得漂漂亮亮，也由慈愛動物醫院照顧健康。（圖／東森寵物提供）

東森寵物持續推動公益認養，提供豐厚禮包與全方位照護

現在參與東森寵物送養會領養毛孩，可享有價值1000元以上的「認養大禮包」，內含東森寵物美容體驗券和住宿體驗券各一張，並由慈愛動物醫院的朱彥勳醫師提供免費寵物健康諮詢，解決飼主們對於毛孩的疑難雜症，幫助新手飼主掌握毛孩的健康需求，讓東森寵物和慈愛動物醫院成為您和毛孩健康的最佳後盾。

公益活動持續擴大，愛心不停歇

從去年7月到今年7月，東森寵物已舉辦超過300場認養活動，成功幫助近1000隻流浪毛孩找到新家。東森寵物計劃在全台設置100個認養據點，擴大認養活動規模，並與政府單位合作設立定點認養小站和快閃認養點，讓更多流浪毛孩融入家庭，期望幫助超過2500隻毛孩找到永遠的家人。

E幣大放送，寵愛毛孩更輕鬆！

除了認養活動，東森寵物未來還會推出了超值的E幣優惠，請密切追蹤東森寵物官方資訊，及時好康不漏接。

注：E幣不僅只在ETMALL上使用，1枚E幣抵1元。於東森購物指定通路消費時，E幣皆可折抵現金，讓您輕鬆購物，享受更多折扣，寵愛毛孩不再負擔。

▲喜歡捲捲毛小可愛也歡迎到送養會看看他們唷！（圖／東森寵物提供）

9/21活動資訊：

活動名稱：【犬型迷蹤-品種犬愛心公益活動】

活動時間：9/21(六) 14:00-17:00

活動地點：東森寵物新莊旗艦店(新北市新莊區中正路2號)

活動報名網址：https://www.accupass.com/event/2409011841342399887320

▲東森寵物舉辦超過300場送養會，已幫將近1000隻毛孩找到家。（圖／東森寵物提供）

活動亮點：

D.I.N.G.O. TAIWAN專業講座：「領養狗狗的準備與幸福秘訣」、「理解狗狗的肢體語言與表達」

賴桑&Asuka的寵物行為訓練課程

犬首燒：狗狗美食體驗，讓狗狗也可以一起大口吃美食。

暖心手作課程，由太妃熊手創藝術Toffee Bear、植韻Aroma Fortune、Sugar Dots、Doristory呈現

精選品牌參展，包括寵物精品洗護用品HOPET、聯合東方、佩奇、尾巴與我、TANGLE TEEZER、K.Pet毛孩乾杯、macarro馬卡兒、Murcifer恩點、艾森安尼爾Assin Anneil，帶來眾多商品。

【東森寵物資訊】

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【關於東森寵物】

東森寵物，全國最大的寵物連鎖通路店，提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。 擁有全台最多的專業美容師團隊，超過300位美容師為大家提供的美容服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受到最頂級的照顧。此外，我們與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，超過70名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供最即時、最專業的醫療護理。我們關心每一個生命，致力於為所有寵物及其飼主提供最優質的產品與服務。通過創新和關懷，我們讓每一個寵物都能享受幸福美滿的生活。