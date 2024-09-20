20歲瑪爾濟斯爺爺甜笑散步　網見年齡驚訝：看起來好年輕！

記者李依融／綜合報導

白帥帥毛茸茸的瑪爾濟斯「咪嚕」開心地在庭院漫步，開心微笑的模樣看不出已經20歲高齡，飼主Vivi Tseng分享自家20歲瑪爾濟斯爺爺的可愛模樣，網友們直呼「保養得好好！」。

Vivi Tseng分享，民國86年時她養了第一隻瑪爾濟斯狗女兒「菲菲」，為了給菲菲找伴，93年養了咪嚕，「那時候咪嚕才剛斷奶，模樣非常可愛，對牠一見鍾情後就結緣到現在。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲咪嚕雖然有年紀了，但毛髮仍十分漂亮。（圖／有點毛毛的／飼主Vivi Tseng提供）



可愛的咪嚕年輕時其實有過「黑歷史」，媽媽笑說牠曾經喜歡「吃大便、滾報紙」，現在改掉了吃便便的壞習慣，變成喜歡滾狗窩。至於咪嚕是怎麼保養的，媽媽分享，咪嚕有個好習慣那就是「多喝水」，此外就是乖乖吃飼料，也會定期給潔牙骨，目前咪嚕年紀大了患有庫欣氏症與心臟病，但是在定期治療追蹤下，仍然很有活力。

媽媽表示，當年飼養的第一隻狗狗「菲菲」以18歲高齡離世，而咪嚕現在20歲了，家中還有另外3隻14歲的瑪爾濟斯，「不過咪嚕是紳士，不太跟女生們互動都主動避讓。」

▲咪嚕陪伴主人20個年頭。（圖／有點毛毛的／飼主Vivi Tseng提供）

網友們看到咪嚕爺爺笑咪咪散步的模樣，都覺得看不出年紀，「20歲耶，看起來好年輕喔！」、「20歲狀態還是這麼好！」、「20歲這狀態跟這毛髮，主人很用心在照顧」、「看不出來20歲了，顧得真棒」、「咪嚕爺爺好強喔，一樣帥帥可愛，看不出來狗瑞的年紀呢！」。媽媽則說，因為家裡狗狗多，沒能更精緻飼養，「是咪嚕天生麗質，謝謝牠陪伴我們這麼久，希望牠健康快樂。」

▲媽媽希望咪嚕一直開開心心。（圖／有點毛毛的／飼主Vivi Tseng提供）