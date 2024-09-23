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鴨鴨每天過馬路太危險　小鎮居民早晚輪班當「導護媽媽」

thirsk ducks。（圖／翻攝自Thirsk duck）

▲鴨鴨每天晚上都會回到停車場休息。（圖／翻攝自Thirsk duck）

記者李依融／綜合報導

英國東北部小鎮Thirsk有一群鴨鴨每天都要過馬路往來棲息地，當地民眾擔心牠們被車撞到，因此組織了「鴨鴨守護者」社團，每天都有人輪班早晚陪伴鴨鴨過馬路，漸漸的這成了這個小鎮居民共同守護的使命。

這群鴨鴨每天晚上會從白天棲息的河邊移動到附近停車場睡覺，到了早上又會回到河邊，當地居民伍德(Jodie Wood)見過好幾次這種場面，很擔心鴨群被車撞到。由於他在鴨子棲息停車場旁的店裡上夜班，因此盡量在上班前看顧這些鴨子，但很快地他發現這並非獨自一人能做到的，於是他創建了社團，想問問有沒有人也有意願一起照顧這些鴨鴨。

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thirsk ducks。（圖／翻攝自Thirsk duck）

▲鴨鴨過馬路險象環生，許多志工自願幫忙照應。（圖／翻攝自Thirsk duck）

這件事情散播出去後，僅僅一個晚上就獲得許多關注，而鴨鴨守護者社團也組織了有系統的輪班，由早班人員每天早上護送鴨鴨到河邊，晚班人員則會將鴨鴨帶回停車場，夜班人員則負責在鴨鴨入睡時看顧牠們。

有趣的是，幾周下來鴨鴨們似乎也習慣了這個保護場，牠們認得為牠們設置的三角錐，走在前面的鴨子還知道要進到三角錐的範圍內。

thirsk ducks。（圖／翻攝自Thirsk duck）

▲鴨鴨似乎知道應該要在三角錐內休息。（圖／翻攝自Thirsk duck）

對伍德來說，照顧鴨子彷彿重拾幼年與奶奶一起餵鴨子的回憶，「當我是小女孩時奶奶帶我去餵鴨子，我長大後也可以帶著孩子來守護這些鴨子，這是一種傳統，不僅僅是對於我而言，對整個小鎮都是如此。」

現在這些鴨鴨不再需要擔心移動過程遭受危險，而這群自願守護鴨鴨的志工們也感受到許多樂趣與滿足。

thirsk ducks。（圖／翻攝自Thirsk duck）

▲當地許多民眾加入守護鴨鴨的行動。（圖／翻攝自Thirsk duck）

關鍵字： 鴨子Thirsk duck

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