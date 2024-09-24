解開鎖機10年iPhone4再見已故愛貓　網友也感動：小奴才你長大啦

▲伊娜娜解鎖手機再次見到已故的愛貓。（圖／翻攝自Tiktok@伊娜娜）



記者李依融／綜合報導

抖音網友@伊娜娜的iPhone4被鎖機10年，她迫不及待解開密碼，再次看到過世愛貓的影片，讓許多網友跟著感動，伊娜娜說當初選擇等待10年，就是因為捨不得這些照片影片。

伊娜娜分享，10年前手機可能被家長試錯密碼，因此進入等待倒數，超過8萬小時代表要等10年才能再解開，如今終於等到這一天，她特地去買了當時的充電線，等待著最後228分鐘倒數結束，迫不及待輸入正確密碼，總算開啟「時光寶盒」。

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伊娜娜首先便開啟相簿，映入眼簾的是已經過世的老虎斑貓生前的影片，只見喵咪漂亮的綠眼睛盯著鏡頭看，這時隔10年的相間讓網友們也跟著激動。伊娜娜說，當時沒有選擇把手機重置而是等待10年，就是捨不得手機裡的這些珍貴紀錄。

▲網友看到小貓咪盯著鏡頭，心裡也跟著激動。（圖／翻攝自Tiktok@伊娜娜）

伊娜娜也看了10年前APP的模樣，包括滴滴打車、支付寶等都跟現在不一樣了，也讓她瞬間陷入回憶漩渦。

網友們對於10年前的愛貓再次出現特別感動，「小貓：這就是長大後的你嗎？」、「當我們再次對視時，已經是個大人了」、「裡面有一個等你10年的小貓咪」、「小奴才你長大啦，噢小貓咪在等你呢！」。不少網友看著小貓出現眼睛濕濕的，也有人開玩笑說「太感動了！我也要把我朋友的手機也鎖起來」。

根據蘋果iOS18的鎖機規則，已經沒有等待10年的規定，目前改成有10次輸入密碼的機會，前三次若是沒有成功，第四次會鎖定1分鐘，接著變成5分鐘、1小時，最長為8小時，若10次之內仍沒有解鎖成功就會鎖機，需要使用電腦與Apple ID重新啟動，但內容會格式化永久消失。

▲伊娜娜的iPhone4當年系統為iOS6.0.1。（圖／翻攝自Tiktok@伊娜娜）