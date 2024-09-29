去浴室洗手被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫現在變奴才　

記者李依融／綜合報導

住在美國佛羅里達州的凱西(Cathy)使用浴室水槽時，看到一對眼睛從排水孔盯著她，頓時嚇得尖叫，丈夫布萊恩(Brian)聞聲跑來，才發現有隻小青蛙塞在排水孔裡。

▲凱西被這對眼睛嚇了一大跳。（圖／翻攝自Tiktok@originalsinkfrog）



凱西要使用浴室水槽時，被一對盯著她的眼睛嚇了一大跳，布萊恩一看發現有隻小青蛙，不知是怎麼穿過戶外的管線來到他們家的水槽裡。一開始夫婦倆擔心小青蛙被困住了，但一段時間後，他們發現青蛙似乎不急著離開，反而一直在管線與排水洞間穿梭，夫婦倆便將青蛙的故事分享到網路上，並取名為「水槽蛙」。

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▲青蛙怡然自得地待在排水洞。（圖／翻攝自Tiktok@originalsinkfrog）

這天因為夫妻倆的兒子要回來住，他們決定先將小青蛙引誘出來，小青蛙在水槽裡待了6周總算重見天日，夫妻倆也發現這是一隻外來種古巴樹蛙，他們只有2個選擇，一是養下來，二是安樂死。

▲青蛙終於被救出水槽，夫妻倆第一次看到青蛙的真面目。（圖／翻攝自Tiktok@originalsinkfrog）

布萊恩與凱西決定養下這隻水槽蛙，他們去買了大型飼養箱，讓水槽蛙享用豪華的大空間，也經常觀察水槽蛙的新生活。然而布萊恩笑說，「每次我走進浴室，還是會下意識看向那個洞，找尋那對眼睛，然後才想起來牠已經換大房子生活了。」

▲水槽蛙的新家很舒適呢！（圖／翻攝自Tiktok@originalsinkfrog）