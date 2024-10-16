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毛孩常見疾病「寄生蟲」列前茅！醫：預防重於治療　寵愛食剋3D一次搞定

▲獸醫師提醒寄生蟲感染「預防重於治療」，選擇台灣唯一美國FDA核准內外驅蟲口服錠，能一次預防三大類體內外寄生蟲。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

家有毛小孩，飼主最擔心的除了分離焦慮，還有健康問題，尤其台灣氣候潮濕悶熱，正是寄生蟲喜愛的環境。在《Social Lab社群實驗室》公布的「網友熱議TOP12貓狗常見疾病」網路聲量排行中，寄生蟲感染與犬心絲蟲便名列前茅，想帶毛孩出門跑跳增加活力，又該如何預防看不見的健康威脅？讓專業醫師來解答。

▲▼毛孩常見疾病「寄生蟲」名列前茅！醫：預防重於治療 寵愛食剋3D一錠有感 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲環境中看不見的寄生蟲是毛孩健康的潛在威脅。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

好悠動物醫院獸醫師丁文廷提醒，「台灣比較常見的寄生蟲，最主要就是跳蚤、壁蝨，再來蚊子也是會傳染一些體內寄生蟲的疾病，像是心絲蟲，都是要吃很久的口服藥，然後打一些特殊針劑，甚至住院治療，費用上面一定比較貴，再來的話，這些疾病結束之後，即使痊癒了，也可能對狗狗的身體都造成一些危害。」

▲▼毛孩常見疾病「寄生蟲」名列前茅！醫：預防重於治療 寵愛食剋3D一錠有感 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲好悠動物醫院獸醫師丁文廷。

丁醫師強調「預防重於治療」，除了保持環境衛生，還得定期為狗狗進行驅蟲處理，從日常保健做起，確保犬隻遠離寄生蟲困擾。他也進一步指出，「我自己個人的狗狗是使用『寵愛食剋3D』，它是台灣唯一美國FDA核准的內外驅蟲口服錠，能100%預防心絲蟲，而且可以一次殺滅三大類體內外寄生蟲，使用上適口性也好，再來它很方便，每個月定期服用，就能達到效果。」

▲▼毛孩常見疾病「寄生蟲」名列前茅！醫：預防重於治療 寵愛食剋3D一錠有感 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲「寵愛食剋3D」是台灣唯一美國FDA核准的內外驅蟲口服錠。

隨著毛孩在生活中扮演的角色日益重要，寵物保健與照護產品也持續優化，「寵愛食剋3D」定義了狗狗驅蟲新標準，每月一顆，一次搞定心肺（心絲蟲、肺蟲）、體外（跳蚤、壁蝨）、腸道（蛔蟲、鉤蟲）三大類寄生蟲，已是不少飼主的心頭好。

▲▼毛孩常見疾病「寄生蟲」名列前茅！醫：預防重於治療 寵愛食剋3D一錠有感 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼「寵愛食剋3D」含有天然豬肝成分，適口性好。

▲▼毛孩常見疾病「寄生蟲」名列前茅！醫：預防重於治療 寵愛食剋3D一錠有感 。（圖／記者劉亮亨攝）

飼主Amber表示，「因為狗狗很喜歡在外面跑跳，然後很愛在草地上翻滾，就會擔心寄生蟲的危害，我的朋友推薦寵愛3D，說是台灣唯一被核准有效果可以100%驅蟲，因為它含有豬肝成分，所以適口性很高，狗狗也非常願意吃，每個月吃也很方便，帶狗狗出門就可以盡情地玩耍，不用擔心。」

▲▼毛孩常見疾病「寄生蟲」名列前茅！醫：預防重於治療 寵愛食剋3D一錠有感 。（圖／記者劉亮亨攝）

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