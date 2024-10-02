ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

獼猴在三仙台觀浪　東管處長：唉呀呀！很危險的！

東管處設置在東海岸三仙台的即時影像，今天（2日）清晨拍到2隻台灣獼猴到岸邊觀浪。（圖／取自www.youtube.com/watch?v=T1M7EefxMZo）

▲2隻獼猴觀浪。（圖／取自東部海岸國家風景管理處YouTube

文／中央社

颱風山陀兒逼近，東管處設置在東海岸三仙台的即時影像，今天（2日）清晨拍到2隻台灣獼猴到岸邊觀浪，坐了一下，又疑似不安地走來走去。有網友說，「牠們也太關心颱風了吧」。

颱風山陀兒逼近台東，這2天台東沿海掀起巨浪，有許多民眾選擇守在觀光署東部海岸國家風景區管理處設置在東海岸的即時影像觀浪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天上午7時許，三仙台的即時影像鏡頭拍向拱橋，畫面忽然出現1隻獼猴走到礁岩上坐著，看著海面上的風浪；沒多久又有1隻走過來坐在旁邊同樣望向海面。不久後2隻猴子疑似不安地走動。

東管處長林維玲將影片PO上網，並寫上「唉呀呀！這樣是不對的，雖然風浪稍小些，但颱風天在岸邊觀浪還是很危險的！」

網友紛紛留言「他（猴子）內心深處有小劇場？」、「標準滴~猴死囝仔」、「牠們也太關心颱風了」，台東副縣長王志輝也留言「他們以為有月光海音樂會啊」。

東管處分別在東海岸石梯坪、三仙台、都歷管理處、加路蘭遊憩區、綠島裝設24小時即時影像攝影，台東縣政府則裝設在多良火車站、金崙大橋。林維玲表示，民眾颱風天不要冒險到海邊觀浪，守在螢幕前，100多公里長的東海岸浪況幾分鐘就可以瀏覽。

關鍵字： 獼猴觀浪三仙台山陀兒颱風

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

女養嬌弱小奶貓被詐騙　長大變「阿嬤養的」體型胖2倍傻眼

垃圾桶傳出「嚶嚶哭」　一掀開見白貴賓遭棄養關了5小時

3天沒回家…陽台長出「排球蜂窩」　她嚇呆抖：真的「颱蜂」登陸

深海巨獸「巨口鯊」現身台灣海域　全球僅有279次目擊紀錄

乳牛貓給媽摸立刻翻肚撒嬌　換爸爸就尖聲哀嚎超嫌棄

為了有經濟能力養貓　6歲男童開公司「當專業鏟屎官」賺錢圓夢

橘貓選中滿背刺青壯漢「臉埋屁股睡著了」　網神解「活在襠下」

山陀兒來襲三仙台2猴「悠哉觀浪」　海管處小編驚訝：第一次看到

狗狗徒步16公里回農場找女友　男霸氣全收編驚喜發現「2狗→9狗」

去浴室洗手被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫現在變奴才　

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

3天沒回家…陽台長出「巨大蜂窩」　她嚇呆抖：真的「颱蜂」登陸

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

熟睡惡霸犬突「閉眼吹狗螺」　嗷嗚長達13秒！媽：中氣很足

地板濕！貴賓犬不想濕腳　毛手手緊抓爸：要抱好喔

三花貓想出籠呼叫哥名字　超清楚咬字喊：趕快開門

乳牛貓被媽撫摸翻肚撒嬌　換爸牠秒「喵聲尖叫」XD

護食柯基「實力寵妹」吃飯任她摸 媽一碰秒亮牙7pupu：妳敢？

貓咪睡在客人的屁股上

大雨球場變游泳池！柴柴開心「划水散步」　起身背部黑一條媽傻眼

橘貓選中滿背刺青壯漢「臉埋屁股睡著了」　網神解「活在襠下」

垃圾桶傳出「嚶嚶哭」　一掀開見白貴賓遭棄養關了5小時

山陀兒來襲三仙台2猴「悠哉觀浪」　海管處小編驚訝：第一次看到

獼猴在三仙台觀浪　東管處長：唉呀呀！很危險的！

「巨大天蛾」掛在家中窗簾！露出超厚實翅膀　飼主淡定揭密真面目

山陀兒超詭！日本氣象廳預測登陸後「南台灣打轉」4日變熱帶低壓

新竹色魔性侵2女「把人體當玩物」！KTV包廂掐脖逞慾　上訴判更重

山陀兒來襲也不怕！3男颱風天「基隆河淘金」

「怪颱」山陀兒將登陸！4縣市嚴防瞬間暴雨　雨勢趨緩時間點曝

前中華男籃的阿提諾回來了！　東超首戰猛砍23分14籃板仍吞敗

《進擊的巨人》聯名服飾！壁畫主題「艾連、米卡莎」帽T登場

玩夾娃娃機送iPhone！台主「已讀不回」賠錢還被判刑

以色列在黎巴嫩南部與真主黨交戰　陣亡士兵增至8人

颱風夜噩耗　資深議員病逝！震驚政界

新光金搶親大戰暫落幕3／　「緩議」不代表中信金未來併購沒可能

寵物動物熱門新聞

女養嬌小貓被詐騙　長大變「阿嬤養的」

白貴賓遭棄垃圾桶　關5小時嚶嚶哭

3天沒回家　陽台長出巨大蜂窩！

深海巨獸「巨口鯊」現身台灣海域

乳牛貓對媽翻肚　換爸摸尖叫嫌棄

6歲童當「專業鏟屎官」賺錢　圓夢養貓

活在襠下！橘貓埋刺青壯漢屁股睡著

山陀兒來襲　三仙台2猴悠哉觀浪

狗狗徒步16公里找女友　男霸氣全收編

被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫

「維維趕快開門」貓說國語命令哥

知道動物受困仍開車　男害小貓雙腿骨折

家中「巨大天蛾」　飼主淡定揭密

球場變泳池！柴開心滑水背部黑掉

讀者迴響

熱門新聞

女養嬌小貓被詐騙　長大變「阿嬤養的」

白貴賓遭棄垃圾桶　關5小時嚶嚶哭

3天沒回家　陽台長出巨大蜂窩！

深海巨獸「巨口鯊」現身台灣海域

乳牛貓對媽翻肚　換爸摸尖叫嫌棄

6歲童當「專業鏟屎官」賺錢　圓夢養貓

活在襠下！橘貓埋刺青壯漢屁股睡著

山陀兒來襲　三仙台2猴悠哉觀浪

狗狗徒步16公里找女友　男霸氣全收編

被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫

「維維趕快開門」貓說國語命令哥

知道動物受困仍開車　男害小貓雙腿骨折

家中「巨大天蛾」　飼主淡定揭密

球場變泳池！柴開心滑水背部黑掉

狗狗洗完澡變白色刺蝟　炸毛了

熱門寵物影片

更多
忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

3天沒回家…陽台長出「巨大蜂窩」　她嚇呆抖：真的「颱蜂」登陸

3天沒回家…陽台長出「巨大蜂窩」　她嚇呆抖：真的「颱蜂」登陸

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

熟睡惡霸犬突「閉眼吹狗螺」　嗷嗚長達13秒！媽：中氣很足

熟睡惡霸犬突「閉眼吹狗螺」　嗷嗚長達13秒！媽：中氣很足

地板濕！貴賓犬不想濕腳　毛手手緊抓爸：要抱好喔

地板濕！貴賓犬不想濕腳　毛手手緊抓爸：要抱好喔

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面