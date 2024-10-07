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機車行非洲灰鸚確認爸爸不在　轉頭學咳老痰還偷罵髒話

記者賈沐蓉／綜合報導

桃園一家機車內突然傳出罵髒話的聲音，原來是非洲灰鸚鵡「給給」在說話，聰明的牠還知道不能在爸爸面前罵，回頭確認爸爸不在後才偷偷「爆粗口」。

▲機車行鸚鵡神模仿　趁爸不在偷「罵髒話」。（圖／翻攝自Facebook／Ws文勝車業 ）

▲給給是一隻非常愛說話的非洲灰鸚鵡（圖／翻攝自Facebook／Ws文勝車業 ）

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聰明的給給很會學爸爸說話，這天牠頻頻回頭確認爸爸在不在，之後就開始放飛自我，先是罵了幾句髒話，還學客人呼喊「哈囉！有人嗎！」，此外氣動砂輪機等各種機械音也難不倒牠，甚至老闆清痰的聲音都讓人難辨真假，之前牠模仿貓咪「喵～喵～」的叫聲，還真的吸引流浪貓在門口駐足。

▲機車行鸚鵡神模仿　趁爸不在偷「罵髒話」。（圖／翻攝自Facebook／Ws文勝車業 ）

▲給給跟把拔的合照。（圖／翻攝自Facebook／Ws文勝車業 ）

機車行還有另一隻名叫「嘎啦」的金剛鸚鵡，是老闆從幼鳥就開始養大的寵物，而給給也偷學爸爸罵「臭嘎啦」，兄弟間的互動讓許多網友覺得搞笑。聰明的給給最討厭洗澡，每次只要一噴水牠就會偷咬爸爸，但爸爸還是會定期幫寶貝洗香香，相當疼愛給給。

爸爸閒暇時很喜歡跟給給「鬥嘴」，超搞笑的父子互動也替車行IG＠wen_sheng_motor吸引了不少粉絲。爸爸也曾分享給給的「出道過程」，原本他經常拍機車相關影片與網友互動，常常都弄到很晚，直到某次意外錄下給給說話後，才發現大家對自家鳥寶更感興趣，於是就走上了拍鳥的不歸路。給給的搞笑影片也成為了車行的賣點之一，讓網友們紛紛留言，「給給的老痰終於吐出來啦」、「卡痰聲好像我爸」。

關鍵字： 鸚鵡說話機車行鸚鵡

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