侏儒抹香鯨擱淺掙扎卻因山陀兒救不了　再找到已成遺體

▲侏儒抹香鯨被發現時已經死亡。（圖／成大海洋生物暨鯨豚研究中心提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賈沐蓉／綜合報導

民眾在颱風山陀兒來襲時，在台東達仁鄉海灘發現1隻擱淺的侏儒抹香鯨，不過當時天氣惡劣，救援須以人員安全為優先，直到隔天才在沙灘上發現已經死亡的鯨豚屍體，目前已經被成大海洋生物暨鯨豚研究中心帶回解剖。

這隻侏儒抹香鯨10月2號下午在海灘上無助地拍打尾鰭，被民眾發現通報，儘管牠用力扭動身體嘗試回到深水區，卻一直被大浪拍回岸上。民眾通報後，海保救援網(MARN)與成大海洋生物暨鯨豚研究中心主任王浩文、海巡第十巡防區與台東縣政府等相關單位進行討論，最後預警性封閉現場，但因為颱風來襲天氣狀況過於惡劣，無法立刻派出人員救援。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲現場人員暫時用帆布覆蓋屍體（圖／成大海洋生物暨鯨豚研究中心提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

鯨豚研究中心表示，由於適逢山陀兒颱風來襲，當時南台東雨量驚人，又時時伴有強風且浪況極不佳，同時台九線將在下午五點進行預警性封閉，也不知南迴段的狀況如何，最重要的是團隊人員在安全上有安危疑慮，所以無法第一時間冒風雨到現場。直到10月3號風雨稍緩，海巡來到現場搜尋，才發現一隻已經死亡的鯨豚屍體。

經過鯨豚研究中心的初步調查後，這是一隻雌性的侏儒抹香鯨，體長初步測量約2.4公尺，與民眾通報影片中的物種相符，其身體大致完整，只有腹部有一處疑似是達摩鯊咬出的傷口，沒有明顯消瘦的狀況。目前這隻侏儒抹香鯨已經被送到成大安南校區的鯨豚中心，進行更進一步的檢查與解剖。

中華鯨豚協會提醒，如果民眾在野外遇見擱淺鯨豚，可以先撥打海巡電話或中華鯨豚協會擱淺通報專線求救，並告知事發地點的確切位置與地標，並盡可能保持安靜，因為過大的噪音容易讓動物感到緊張，甚至導致死亡。他們也提醒，不要嘗試將鯨豚推回海中，這麼做可能會造成嗆水，近而影響健康。

▲現場人員準備將屍體運送至將鯨豚中心（圖／成大海洋生物暨鯨豚研究中心提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）