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巨翅鵟獵箱龜反遭夾　眼神驚恐狂搧翅掙扎：快來人救命啊

▲▼ 「鷸蚌相爭」翻版！小鷹獵龜反遭夾　眼神驚恐：快來人救命啊！。（圖／翻攝自Facebook／Missouri Dept. of Conservation ）

 ▲幼年巨翅鵟在狩獵時不慎被龜殼夾住，眼神驚恐不停揮翅踢瞪嘗試掙脫。（圖／翻攝自Facebook／Missouri Dept. of Conservation ）

記者賈沐蓉／綜合報導

美國密蘇里州一隻幼年巨翅鵟(broad-winged hawk)神情驚孔，原來牠的幾根利爪被一隻三趾箱龜(three-toed box turtle)牢牢夾住，雙方陷入僵局。自然保育中心Runge Nature Center經理貝琪·馬特尼(Becky Matney)發現了這怪異的情況，順利將兩隻動物分開，萬幸的是雙方都沒有受傷。

▲「鷸蚌相爭」翻版！小鷹獵龜反遭夾　眼神驚恐：快來人救命啊！。（圖／翻攝自Facebook／Missouri Dept. of Conservation ）

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▲幼年巨翅鵟：人類救命啊！。（圖／翻攝自Facebook／Missouri Dept. of Conservation ）

Runge Nature Center分享的圖片可以看出，這隻巨翅鵟看起來非常驚恐，不停的掙扎試圖甩開龜殼。工作人員推測這隻巨翅鵟可能打算獵捕這隻箱龜，結果烏龜合上龜殼時恰好夾住了牠的爪子，最後牠甩不開，烏龜也不敢放，造成如今進退兩難的局面。

有曾被箱龜夾過的網友留言，「完全可以理解這隻老鷹的恐慌」，因為他當時試過用棍子橇開或塞異物撐開龜殼，最後都宣告失敗。

最後工作人員拿來工具幫助巨翅鵟脫困，幸好雙方都沒有受傷，可以直接回野外繼續生活。剛被解放的巨翅鵟總算鬆了一口氣，而三趾箱龜仍緊緊縮在殼裡，工作人員輕輕將牠們抓在手上合影，記錄著特殊的一刻。網友留言表示，「某人搞錯了牠的餐盒」、「謝謝你幫牠們脫困」、「我敢打賭牠不會再嘗試吃烏龜了！ 」。

三趾箱龜與巨翅鵟都原產於美洲，主要分布在東部地區。其中巨翅鵟屬於比較小的鷹類，體長為在32至44 公分，重量為 265至560 克，主要以鳥類、昆蟲、小型哺乳類、爬蟲類、兩棲類做為獵物，目前在國際自然保護聯盟中屬於無危物種。

三趾箱龜則是雜食性動物，會以植物或昆蟲為食，箱龜其最大的特色是有可以摺合的腹甲，遇到攻擊時能把自己外殼完全闔上抵禦。

 ▲「鷸蚌相爭」翻版！小鷹獵龜反遭夾　眼神驚恐：快來人救命啊！。（圖／翻攝自Facebook／Missouri Dept. of Conservation ）

▲一鷹一龜終於脫困，並與救援他們的人合影留念。（圖／翻攝自Facebook／Missouri Dept. of Conservation ）

 

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關鍵字： 巨翅鵟三趾箱龜Runge Nature Center

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