襪子繞頸虐死三花貓！心理系男大生認了下藥 　玄奘大學說話了

▲三花貓「樂樂」被人發現襪子繞脖慘死街頭，兇手竟是心理系大學生。（圖／新竹縣議員朱健銘提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名心理系大學生不明原由餵藥對貓施虐，三花貓「樂樂」被人發現襪子繞脖慘死街頭，本案才因此曝光，案件進入調查偵辦，隨後校方也做出聲明回應。

三花貓「樂樂」襪子繞脖慘死街頭，動保團體調閱監視器調查，才發現是飼主、就讀玄奘大學心理系的張姓學生所為，新竹市動保所7日與警方會同屋主及動物保護協會志工至現場調查搜證，當晚約談嫌疑人到案說明。

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張姓大學生坦承餵藥傷害貓咪，只是隨後再被發現，當晚做完筆錄後又再次領養了一隻虎斑幼貓。目前這隻虎斑幼貓已由動保所帶回收容安置照護，後續動保所會將貓咪大體送動物法醫解剖以鑑定死因，全案移送地檢署偵辦或行政處份。

張生所就讀的玄奘大學上午發布「有關本校學生虐貓案」三點聲明如下：一、學生已觸犯動保法，新竹市政府動保所已經處理，後續會移送地檢署。二、學生不當行為，校方將依規定送獎懲委員會討論相關懲處。三、導師及心理師將協助學生進行諮商輔導。

▲張姓大學生坦承餵藥傷害貓咪，卻在做完筆錄後再次領養了一隻虎斑幼貓。

▲玄奘大學針對張姓大學虐貓事件生做出回應。（圖／玄奘大學提供）