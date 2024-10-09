「毛系列保健品」再獲玉山獎　Uber Eats買東森寵物滿399立折200

▲東森寵物「毛系列」連續三年獲得玉山獎認證。（圖／東森寵物提供）



記者李依融／綜合報導

東森寵物再次榮獲國家殊榮，2024年第21屆玉山獎中，東森寵物的毛系列保健產品再度奪得「最佳產品」獎項。此次獲獎的商品包括「毛魚油、毛視優、毛勝力」，展現了東森寵物在寵物保健領域的卓越貢獻與創新實力，這也是東森寵物連續三年獲得此類國家品牌認證。

東森寵物的毛系列商品以「漢方保健」為核心理念，這些中草藥萃取的保健產品深受華人甚至歐美地區的喜愛。根據寵物的常見保健需求進行研發，東森寵物選擇天然、安全、且符合寵物需求的原料，並與獸醫師、營養師、藥師及中藥保健集團密切合作，打造出高品質且有效的產品。透過科學與傳統智慧的結合，東森寵物未來也將繼續在產品創新與品質提升上精益求精，為更多毛小孩帶來優質的保健選擇。

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▲東森寵物於UberEats上線慶，生鮮雜貨首購用戶即享消費滿399元折200元的優惠。（圖／記者林敬旻攝）



東森寵物攜手UberEats，提供更便利的購物體驗！



東森寵物不僅在產品開發上精益求精，還積極擴展服務平台。即日起，東森寵物正式登陸UberEats，讓消費者隨時隨地輕鬆購買所需的寵物用品。無論是寵物食品、保健品還是玩具，消費者只需透過UberEats App點擊幾下，即可享受快速配送的便利服務，讓毛小孩的需求不再延遲。

為慶祝此次上線，東森寵物推出了超值的限時優惠活動。即日起至10/31，首購用戶在Uber Eats上消費滿NT$399，輸入折扣碼「東森寵物新上線」即可享受立減NT$200的優惠，此外，東森寵物還提供高達50項商品7折起的優惠。這次合作不僅讓寵物主人享受到最便捷的服務，還能以最划算的價格購買高品質的寵物用品。

▲CIAO啾嚕系列肉泥，原價單包79元，現特價10包只要290元，活動僅到10/16（三）。（圖／東森寵物提供）

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東森寵物不斷致力於為消費者提供更全面的服務和優惠，透過持續的創新與擴展，打造更完善的購物生態圈。

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【東森寵物資訊】

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【關於東森寵物】

東森寵物，全國最大的寵物連鎖通路店，現已擁有131間門市，是台灣規模最大的連鎖寵物品牌。我們提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。擁有超過300位專業美容師，服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受最頂級的照顧。此外，我們與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，擁有超過70名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供即時且專業的醫療護理。我們關心每一個生命，致力於提供最優質的產品與服務，讓每一位寵物和飼主享受幸福美滿的生活。