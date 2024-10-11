狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」　一顆顆落在獸醫院地板彈跳

記者李依融／綜合報導

美國科羅拉多州一隻狗狗拉了滿地「彩色小球」，原來牠誤食了水晶寶寶，胃裡被水晶寶寶塞得滿的，必須動手術移除。

獸醫助理在Tiktok@larenmciaren分享，這隻瘦巴巴的狗狗被送到獸醫院，不久後牠突然蹲下做出想上廁所的動作，接著從他的屁屁拉出一顆又一顆「彩色彈力球」，小球把獸醫院的地板鋪成彩虹色系，這讓在場的人都看傻了。

▲滿地水晶寶寶讓獸醫也哭笑不得。（圖／翻攝自Tiktok@larenmciaren）



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原來這隻狗狗原本是流浪狗，最近才剛被救援，因此身形十分消瘦，曾受過飢餓的牠看到水晶寶寶以為是零食，便迅速大口大口吃下一整袋，主人完全來不及阻止，水晶寶寶碰到水後在牠的肚子裡膨脹成數百倍，有些被拉出來，然而絕大部分都還在腸胃中需要手術清除。

▲從X光中能看見狗狗的腸胃被膨脹的水晶寶寶塞滿。（圖／翻攝自Tiktok@larenmciaren）



經過立即的手術，這些水晶寶寶被順利取出，雖然這隻狗狗仍非常消瘦，但牠幸運撿回一命，正在努力康復中。飼主也從這次的經驗學到寶貴的一刻，無論什麼東西都要收好，畢竟不知道毛孩會做出什麼出乎意料的舉動。

網友們看到影片後也相當震撼，「牠拉出了彩虹」、「我一開始以為牠吃了彩虹水果糖」、「拉出來掉到地板還會彈」、「一開始以為是AI，更可怕的是這不是AI」、「這可能是我看過最繽紛的便便了」。

▲水晶寶寶落地還一顆顆彈起。（圖／翻攝自Tiktok@larenmciaren）